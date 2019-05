Horgászok országos csapatbajnoksága

Ahogy arról tudósítottunk, hét végén rendezték meg a dunaújvárosi szabadstrandon a Horgászok Velencei-tavi és Duna menti Szövetségének halfogó versenyét. A verseny eredményei a következőképp alakultak.

Csapatversenyben a dobogó harmadik fokán végzett a Velence 2005 HE 7205 grammal, a csapat tagjai Deák Imre, Bula András, Túróczi Csaba volt. Ezüstérmes lett a Széchenyi HE 9609 grammos eredménnyel, a horgászok Szeglet Zoltán, Németh Szabolcs, Vukovics Zsolt voltak. Az első helyet a Rácalmási Sirály HE versenyzői kapták meg, azaz Danó Gábor, Hegyes Zoltán és Saskői Zoltán 18.860 grammos eredménnyel.

Az országos horgász csapatbajnokságra harmadik helyen jutott Katona Zoltán (3940 g), második helyen Lőrincz Dénes (4649 g) és elsőként pedig Zámbó Attila (4935 g). Mindhárman a Velence HE horgászai. A bajnokságot, ahová kvalifikáltak, szeptemberben rendezik meg Szegeden.

További két győztesről is beszámolhatunk. Női egyéniben Makóné Lőrincz Katalin a Fehérvári Honvéd HE nevében diadalmaskodott, gyermek egyéniben pedig Lőrincz Benedek, a Velence 2005 HE ifjú horgásza volt a legeredményesebb.