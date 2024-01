Január 6-án késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Pusztaszabolcson, az Adonyi úton, a Mária utca közelében- erről számolt be a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem. Mint azt az esettel kapcsolatban közölték, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Azt is hozzátették, hogy az egység utómunkálatokat is végzett.