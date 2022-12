A kutató-mentő tevékenység támogatása érdekében csatlakozott a Fejér Önkéntes Mentőszervezethez a zichyújfalui Double Ring Wings Project. Az egyedi tervezésű és gyártású robottechnológiai berendezésekre szakosodott csapat fő profilja a pilóta nélküli légi- és víz alatti járművekkel (drónokkal) végzett kutatás és felderítés.

A hőkamerákkal és RGB kamerákkal ellátott, nagy hatótávolságú drónjaik kedvező légköri viszonyok mellett egy felszállással 5-10 négyzetkilométert is átvizsgálnak. Emellett a kárhelyszíneken beavatkozó egységek prevenciója érdekében sugárzás- és komplex gázmérőműszerrel felszerelt drónokat fejlesztettek ki, amelyekkel anélkül is lehetséges a feltételezetten szennyezett területek felderítése, monitorozása, hogy a veszélyes zónába emberek lépjenek be.

A Fejér megyei székhelyű Double Ring Wings Project a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületének alapító tagja. Forgószárnyas és merevszárnyas pilóta nélküli légi járműveikkel elsősorban nagy kiterjedésű szabadtéri tűzeseteknél, árvízi védekezésnél és eltűnt személyek keresésében tudják támogatni a katasztrófavédelem kutató-mentő tevékenységét.