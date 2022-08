Akciófilmek sztárjai heteken át gyakorolják egy verekedés koreográfiáját, hogy hitelesnek tűnjön az alakítás, de bizonyos kihívásoktól a legjobb rendezők és a legügyesebb kaszkadőrök is tartanak. Ilyen a fejbe rúgás. Lehetetlen úgy csinálni, ahogy a valóságban ki tud nézni, bár ezt csak az tudja, aki már közvetlen közelről látta, mondhatni premier plánban. Dunaújvárosi zsaruk pontosan így látták, és nekünk is megmutatták. A brutalitás hátborzongató, a felvétel minősége elképesztő.

– A belváros frekventált helyein is nagy képfelbontású térfigyelők állnak rendelkezésre, de azon magunk is meglepődtünk, hogy ilyen ideális szögből és ilyen kiváló minőségben sikerült rögzíteni ezt az éjszakai bűncselekményt, arra pedig büszke vagyok, hogy az ügyeletes operátor azért láthatta élőben az elkövetést, mert egy élesedő helyzetre felfigyelt – magyarázta Osváth Péter alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott hivatalvezetője, egyben a dunaújvárosi térfelügyeleti rendszer vezetője. – Az operátorok szolgálati leírásában is szerepel, hogy pénteken és szombaton éjjel 11 és hajnali 4 között kiemelten figyeljék a nagyobb forgalmat bonyolító szórakozóhelyek környékét, különösen a nyári időszakban, és ebben az is benne van, hogy csírájában ismerjenek fel egy lehetséges bűncselekményt. Július 9-én éjszaka is pontosan ezt tették.

Furcsa érzés felvételről nézni azt, amit az operátor élőben kísért figyelemmel, de így is döbbenetes. A képernyőn a Piac tér egyik Táncsics Mihály utcai részlete látható 21.54-kor. Középkorú férfi ül a járda szélén, hozzávetőleg 10 méterre egy sörözőtől, kezében üveg itallal; két fiatalember közelít szemből, az aszfalton sétálnak. Látni, ahogy szóváltásba kezdenek, majd a páros egyik tagja odalép az ücsörgőhöz, és pár pillanattal később akkorát rúg a férfi arcába, hogy az magatehetetlenül elterül.

A rúgás pillanatát is rögzítették

Forrás: Sebestyén Mária

Az elkövető és a társaságában lévő másik férfi elsétálnak, majd néhány közelben tartózkodó siet az ájult férfi segítségére. Egyikük stabil oldalfekvésbe helyezi, és ekkor áll meg mellettük egy rendőrautó. Másodpercekkel később egy másik szolgálati autó is odaér.

A rúgástól a férfi magatehetetlenül elterült a térköves burkolaton



– Az operátor a rúgás után rádión hívta a szolgálatirányítót, és nemcsak pontos személyleírást adott az elkövetőről, hanem azt is megmondta, éppen merre halad – folytatta az alezredes. – Ennek volt köszönhető, hogy a bűncselekménytől számított két percen belül járőrök voltak a helyszínen, és újabb két percen belül azonosították és elfogták a gyanúsítottat, aki egy 150 méterre lévő söröző teraszán ült, és még ott a helyszínen mindent elismert. Ennél gyorsabban nem lehet intézkedni.

Osváth Péter másnap reggel még találkozott az éjszakai szolgálatot teljesítő operátorokkal.

– Akkor éjjel három hölgy kolléga volt a térfigyelő központban, és miután gratuláltam nekik, elmondták, megdöbbentette őket a fejbe rúgás. Ilyet így még nem láttak. Dunaújvárosi térfigyelő kamerák ilyen képkockákkal még valóban nem szolgáltak, de már sok ügyben a segítségünkre voltak. Az elmúlt 16 év során 8 kamerából 65 lett, a közterületi bűncselekmények száma lecsökkent – mondta a központ vezetője, és hozzátette, operátorai eltűnt és körözött embert is felismertek, de katalizátortolvajok és gépkocsifeltörők elfogásához is hozzájárultak.

A szabadlábon védekező Sz. István (20) ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás. Vallomásában elmondta, hogy a sértett, akit régebbről ismer, ittas volt, és trágár szavakkal illette néhai édesapját. „Ekkor ideges lettem, ezért őt egy alkalommal a jobb lábammal arcon rúgtam. Nem akartam neki sérülést okozni; azt hittem, nem lett komolyabb baja.”

(Forrás: Zsaru magazin)