Az ilyen szolgálat során nagyon sok jelzést, helyzetet, körülményt szemléznek, hiszen nagyon sűrű a terület beépítése, tele van kisebb-nagyobb borospincékkel, ahol nemcsak betörések lehetnek, hanem segítségre szoruló idősek is. A két rendőrnek most is az tűnt fel, hogy az egyik présházból fény szűrődik ki, és nyitva van az ajtó. Bekiabáltak, de nem reagált rá senki, így kiszálltak, hogy megnézzék közelebbről is a helyszínt. A szökevény ott tartózkodott, nem ellenkezett, így a KMB-sek a férfit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították: fogolyszökés bűntett elkövetése miatt eljárást kezdeményeztek vele szemben, majd a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.