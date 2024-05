A KlímaComp Plusz Kft. családi vállalkozásként alakult 1996-ban, azonban az alapító, Kovács Ferenc már 1983 óta végzett klímaberendezések karbantartásával, javításával kapcsolatos tevékenységet. A Dunai Vasmű Számítóközpontjában karbantartó műszerészként dolgozott, emellett sajátította el – először a sok meghibásodás miatt kényszerűségből – ezt a tevékenységet, majd mélyült el a hűtéstechnika ismeretében olyannyira, hogy munkásságát a Hűtő és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége 2009-ben Szakmai Életműdíjjal értékelte.

Megalakulásakor a KlímaComp Plusz Kft. is a vállalati megrendelőkre fókuszált, elsősorban az ipari környezetben telepített klímaberendezések tervezését, telepítését, karbantartását, javítását végezték, ahogy teszik azt ma is. A Dunaferr volt a legfőbb megrendelő, azonban jelentős munkákat végeztek, végeznek más nagyobb üzemekben is, így például a Hankook Tire kivitelezésében is részt vettek, legutóbb pedig a Pannonia Bio új üzemrészének hűtési feladataival bízták meg a céget, egy előzőleg kivitelezett, innovatív megoldásuknak köszönhetően.

Kovács Márta 2008-ig édesapjával közösen vett részt a cég irányításában, majd teljesen rá hárult ez a feladat. Ennek sikeressége érdekében vegyészmérnöki diplomája mellé időközben épületgépész-, majd mérnök-közgazdász végzettséget szerzett. A vállalkozás munkavállalói létszáma mindig igazodott a megrendelések volumenéhez, jelenleg öten nagy tapasztalattal, szakmai tudással képezik a bázisát a cégnek, vannak, akik már 30 éve erősítik a csapatot.

Kovács Márta, a KlímaComp Plusz Kft. tulajdonos-ügyvezetője

A kis létszámmal történő több ezer berendezés üzemeltetése során fontos a hatékony cégvezetés, ezért fontos a folyamatokat leegyszerűsítő, gyorsabbá, átláthatóbbá, visszakereshetővé tevő informatikai megoldások alkalmazása. A bejelentett meghibásodásokat már 2013 óta elektronikus formában, felhőben rögzítik, de ennyi klímakarbantartást, a berendezések alkatrészigényeit, az ajánlatokat, megrendeléseket, számlákat nem is lehetne másként áttekinteni. A hűtéstechnika terén is folyamatos a fejlődés, mint pl. az okos­eszközök alkalmazása a karbantartás, a javítás során. Márta erre is sok figyelmet fordított, az új megoldásokról informálódott, és megfelelő előkészítés után döntött a bevezetésükről, így természetes elemévé vált a folyamatos innováció a cég működésének.

A vállalkozás és vezetői kezdetektől szoros kapcsolatot ápolnak a városi iparkamarával, önkéntes tagok, Kovács Márta a küldöttgyűlés tagja.