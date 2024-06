Arról a múlt héten számoltunk be, hogy a története legjobb eredményét - ötödik hely a dél-nyugati csoportban - elérő klub nehéz helyzetbe került már az előző szezon végére is, s miután a következőre sem sikerült nagyobb szponzorokat találni, így a játékosok elhagyták a sokáig dobogóért küzdő együttest. Szintén távozik Varga Balázs vezetőedző is, amit szintén már tudni lehetett, de az FC Dunaföldvár közösségi oldala ezt pénteken hivatalosan be is jelentette.

Varga két és fél évvel ezelőtt Dunaújvárosból érkezett a szomszédos településre, ahols kiváló szakmai munkát felépítve kiemelkedő eredményeket ért el csapatával. Vele az FC Dunaföldvár történetének legsikeresebb időszakát tudhatja magáénak. A 2022/23-as bajnoki szezonban vezetésével megnyerték a Tolna vármegyei I. osztályt, 21 mérkőzésen 17 győzelmet, 3 döntetlent és mindössze egyetlen vereséget könyvelhettek el. Majd 10-2-es összesítéssel sikerrel vették az NB III-as osztályozót is a Semjénháza ellen. Emellett a Tolna vármegyei Kupát is elhódították.

A legutóbbi szezonban a harmadosztály újoncaként sokáig harcban voltak a harmadik helyért, végül ötödikek lettek, ami történelmi eredmény a klub életében. Ezen felül a Magyar Kupában is sokáig jutottunk, a legjobb 32 között végül az NB I-be jutó Nyíregyháza ellen maradtak alul mindössze egy góllal.

"Reméljük, hogy Varga Balázsnak sikerül a legmagasabb szintekre eljutnia edzőként, mert a szakmai munkája és hozzáértése alapján erre hivatott. Bízunk abban is, hogy lesz még az FC Dunaföldvár edzője a későbbiekben. Köszönjük az együtt töltött nagyszerű időszakot és sok sikert kívánunk Balázsnak a további pályafutásához!" - olvasható a klub közleményében.