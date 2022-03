A statisztikai adatok szerint ma Magyarországon közel 22 ezer méhész van, ebből 813 Tolna megyében. Bár a számuk hol csökken, hol nő, attól függően, megéri-e velük foglalkozni. A méhészek egy szűk rétege csak hobbiból foglalkozik a szúrós kis rovarokkal, leginkább azért, hogy a pár kaptárból, amit fenntartanak, a család szükségletét biztosítsák. A profik azonban részben ebből élnek, így számukra létkérdés, hogy milyen az adott idény.

Nagyernyei Attila, a megyei méhészegyesület elnöke elmondta, az idei a 39. szezonja, de eddig szinte minden évben más feladat elé állította az időjárás. Az idei sem egy szokványos év.

A méhek teleltetése szempontjából kettészakadt a szakma, mondta a megyei elnök. A februári tavasz megzavarta a rovarokat, a mogyoróbokrok is virágoztak. Sok helyen megindult a fiasítás. A március azonban rácáfolt a tavaszra, visszatért a hideg, kemény hajnali fagyokkal. Ott, ahol nem etették ebben az időszakban a méheket – mondván, nem piszkálják a hidegben a kaptárt –, lecsökkent a méhek száma.

Maradtak a kevés fiatal mellett a kiöregedett méhek. Így utólag már látszik, azok döntöttek jók, akik cukorlepénnyel pótolták a táplálkozást. A sárgabarackfák teljes virágzásban vannak, ami egyben azt is jelenti, hogy 42 nap múlva várható az akácvirágzás. A méheknek most sok dolguk van, hordják a virágport, a gyümölcsfák mellett az árvacsalán, az ibolya, a kerti virágok, a gyógynövények egy része is teljes pompában van. Azok a méhészek jártak jól, akiknek a kaptáraikban folyamatos a generációváltás. A fiasítást követően 21 napra kelnek ki az új méhek, mondta az elnök. Kérdés, hogy akácvirágzásra mennyire lesz erős a méhcsalád.

Az előrejelzés szerint e hét második felében esőre és lehűlésre kell számítani, és nem tudni, ez idő alatt hogyan viselkednek a méhek. Nagyernyei Attila szerint nem árt a lehűlés, legalább a méhek a házimunkával foglalkoznak. A termelőnek ajánlott, hogy ez idő alatt is a melegen tartásra figyeljenek, hiszen szerencsés esetben a kaptárakban a petézés folyamatos. A méhek egyébként 13 foknál már elhagyják a kaptárt, kirepülnek.

Jelenleg elég gyenge állapotban van a repce, ez a növény lenne ugyanis a következő, melyen nagyobb mennyiségű mézet gyűjtenének a méhek. A növény alacsony, a bokrosodása még nem indult meg. A csapadékmentes időjárás nem kedvezett neki. Kérdés, hogy a hét második felében, amikorra talán megérkezik a várva várt eső, mennyit változik majd a növény. Ha a bőséges eső után ismét meleg lesz az idő, akkor még behozhatja a lemaradását a repce.

Jól jönne már egy erős akácszezon

Koller Zoltán tolnai méhész szerint két hét lemaradásban vannak a méhek és a fiasításaik. Jelenleg hordják a virágport a szorgos kis rovarok. A méhész szerint is az járt jól, aki etette a méheket márciusban. Serkenteni kell őket, hogy az anya petézzen. Mindenki nagyon várja, hogy végre jó évet zárjanak a méhészek, hiszen a tavalyi mézből kevés maradt. Nagyernyei Attila elmondta, az akácméz kilójáért 3500 forintot, a vegyes mézért 2000 forintot adnak a vásárlók. A méhcsaládok iránt is nagy a kereslet, a keretes fiasításért 40-45 ezer forintot, kaptárral együtt a 60 ezer forintot is megfizetik az érdeklődők. A legtöbb méhészetben a tavalyi mézből már csak virágméz maradt. A múlt évben, sőt az azt megelőző évben is gyengén sikerült az akácszezon. Több kudarcos év után nagyon remélik, idén végre megszakad a rossz széria, mondta Koller Zoltán.