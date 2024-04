Már tele van a hócipőm az egyik távközlési szolgáltatóval! Nem írom le, hogy melyik (mert ilyen rendes ügyfél vagyok), de szerintem más is szokott minden számlaforduló alkalmával szitkozódni. Két telefont, tévét, internetet és egy gamepassot tartalmaz a csomagunk. Tavaly szeptemberben még 35 ezer forintról indultunk. Azóta folyamatosan nő a befizetendő összeg, a tegnap kézhez kapott számla már 56 ezer forintról szólt. Most ezért, most azért; valamilyen jogcímet, okot mindig társítani tudnak hozzá, és persze a szolgáltatási fennakadásokat el kell nézni... A hűségidő miatt egyelőre nem tudok lépni, de számolom már a napokat...