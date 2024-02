Olvasom, hogy egy skót család a Himalája megmászására magukkal vitték kétéves kisfiúkat is. Ez egyben csúcsdöntés is, no nem magassági, hanem az, hogy ilyen fiatalon még senki nem járt ott. A gyakorlatlan hírfogyasztó hajlamos arra,hogy elcsodálkozzon, mit keres a világ tetején egy kétéves gyerek, ahol sok felnőtt is az életével játszik. Milyen felelőtlen szülők azok, akik ennek a kockázatnak kiteszik. Az kétségtelen, hogy a kisgyerek nem magától ment, hanem vitték. És az is az igazsághoz tartozik, hogy nem a nyolcezres csúcsra vitték fel, hanem „csak” az ötezres alaptáborba, ahová gyakorlatilag kijelölt túraútvonal vezet. Persze nem kizárt, hogy lesz még majd ennél fiatalabb jelölt is!