A pécsi Blattner Géza-díjas MárkusZínház talán a legsikeresebb családi bábszínház Magyarországon. Nem véletlenül. Elképesztően értenek a gyermekek nyelvén, még amikor elszabadul a pokol a nézőtéren, akkor is könnyed eleganciával uralják a káoszt, és bármikor megfordítják az előadás érdekei szerint. Másrészt az idehozott előadásaik a szárnyaló fantáziára épülnek, amit ugye a gyerekekből nem túl nehéz előcsalogatni. Vagyis ez csak látszólag van így, annak megy könnyedén, aki birtokában van a kulcsnak, ami az elmének ezt a kapuját nyitja. Márpedig ők tudják. Ars poeticájuk is erről, no meg a hagyomány és az értékek átörökítéséről szól: „A mese, mint a hagyomány őrzője és éltetője az Istenről, a világról, a vallásról, az emberről, a lélekről szóló egyetemes tudásnak. A mese mindenkié, kortól, nemtől, országhatároktól függetlenül. A szocializáció legközvetlenebb és leghatékonyabb útjának tekintjük, melyben nincsenek korhatárok. Közösségi élmény, mely lehetőséget ad az önismeretre, az identitás tudat megerősítésére, az elfogadásra. Példát mutat arra, hogy mindenki saját kezében tartja sorsát. Merészséggel és kitartással minden akadály legyőzhető. A mai felgyorsult és elidegenítő világunkban fontosnak tartjuk a mesék üzenetét, melyet bábjainkkal, a színházunkra jellemző humorral, szemlélettel és játékmóddal adunk elő. A mesei adaptációk mellett nonverbális előadásokkal kísérletezünk, ahol fókuszban van a történet, amit a zene és a báb formanyelvével mesélünk el.”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Laci királyfi meséje is – ahogy a gyerekeknél ez gyakorta előfordul – könnyed játszadozásból indul. A lábmosóvízbe esett nemezlabdával játszadoznak, és ahogy dobálják egymásnak, az egyre nő, amíg meg nem indul a fantáziánk, és nem kezdünk el figurákat látni az anyagba. Ebben az előadásban ugyanis szinte minden nemezből formálódik mesehőssé. Előbb csak labda, majd pulikutya, később már korona, sőt, királylányok születnek az anyagból, de a vén banya, a kígyő sőt a sárkányok is ebből kelnek életre a bábművészek mozdulataival, hangsúlyaival. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy minden természetes anyagból van a színpadon, a játszók lenvászon ingétől kezdve a vesszőkosarakon át a fa rácsozatú paravánig, az előadást kísérő zene és hangeffektek is a színpadon, élőben jönnek létre. Ebben is minden természetes, semmi nem szintetikus. Azt hiszem, a társulat sikerének egyik titka, hogy ők ugyanazzal a gyermeki lelkesedéssel és könnyedséggel állnak a mesélésnek, amilyennel a gyerekek érkeznek és fogadják be azt.