A Tesco több mint hetven féle cukormentes terméket tart, amelyek nagy része rágógumi, cukorka vagy más édesség.

A penzcentrum.hu-nak az ALDI arról számolt be, hogy közel hetven gluténmentes, és mintegy ötven-ötven darab laktóz-, valamint cukormentes terméket tart kínálatában. A gluténmentes árucikkeknek több mint a fele a felvágottak és húskészítmények árucsoporthoz tartozik, míg másik jelentős része kenyér és pékáru. Az ALDI-nál saját márkás gluténmentes vekni, zsemle, kakaós tekercs, pizzás tekercs, mini kuglóf is kapható.

Fotó: Laczkó Izabella

A Lidl saját kínálatában több mint tíz különböző gluténmentes terméket kínál, amelyek között alap-élelmiszerek: lisztkeverékek, friss pékáruk is találhatók, de készételek is. Édes és sós nassolni valók, mint csokis kekszek, chipsek és sajtos tallér is van az árucikkek közt.

A SPAR közel kétszázharminc gluténmentes árucikkről számolt be, amelybe nem is tartoznak bele a frissáruk.

A Tesco százféle gluténmentes terméket tart, amelyek fele az édességek és rágcsálnivalók kategóriába esik. A gluténmentes termékek között vannak még bébiételek, sütés-főzési alapanyagok, fagyasztott termékek, és üdítőitalok is.

Laktózmentes termékből több mint harminc található a Tesco kínálatában.

Az ALDI-ban ötven körül van a laktózmentes termékek száma, nagy részük tejtermék.

A Lidl Magyarország hazai áruházaiban a laktózmentes termékek számára külön blokkot alakítottak ki a tejtermékek hűtőjében.

A SPAR-ban száz fölött van a laktózmentes termékek száma, amelybe a növényi tejtermék-helyettesítők is beletartoznak.

Dunaújvárosban a Vasmű úti SPAR-ban az árukészlet körülbelül húsz százaléka valamilyen „mentes” áru.

Szörpből például csak cukormentest kínálnak, de az üdítőitalok és a rágógumik nagy része is az. Tapasztalataik szerint a „mentes” területen a keresletnek megfelelő a kínálatuk.

A dunaújvárosi kisebb üzletek közül a közelmúltban megnyílt Kerek Világban (KEVI) eddig azt tapasztalták, hogy a mentes élelmiszerek iránt nagy a kereslet, ezért folyamatosan töltik fel az árukészletet. A kínálatuk széles, mentes tésztát, kenyeret, szörpöket, kekszeket, müzliszeleteket, különböző édességeket találhatunk a polcaikon.

A Forrás Egészségbolt 1999 óta működik a Vasmű úton,

nekik kimondottan a profiljukba vág a mentes élelmiszerek forgalmazása. A Forrás is nagy utat tett meg a mentes élelmiszerek területén. Amikor az üzlet megnyílt, csak egy pici polcon voltak ezek a termékek, most az üzlettér harmadán. Sőt, állandóan növekszik. A Forrásban a vásárlók harminc-negyven százaléka valamilyen mentes árut vásárol. Ennek első sorban az az oka, hogy évről évre nő a valamire érzékeny, és a különböző betegségekben szenvedő vásárlók száma. De sokan vannak olyanok is, akik csak az egészséges életmód alapjának tartják, hogy például cukormentes termékeket vásárolnak.