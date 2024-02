Boldog vagyok és meglepett. Ez eddig magánügy lehetne, de még sem az. Mert egy szolgáltató cég tett boldoggá. Ez már-már perverznek tűnik, ha belegondolok van is benne valami. Pénzt küld ugyanis nekem az E-on. Még ez sem lenne annyira különleges, lehet, mondjuk túlfizetés, elszámolás, téves utalás, amit egy tisztességes magára valamit is adó szolgáltató visszajuttat az ügyfelének. De itt nem arról van szó. Az történt, hogy még tavaly ősszel kéréssel fordultam a szolgáltatóhoz. Műszaki problémámra kerestem a megoldást. Kitöltöttem a nyomtatványokat, mellékeltem a terveket, a fotókat, tulajdoni lapot, szerződéseket, mindent, amit csak kértek. Aztán vártam. És nem történt semmi. Egyszer jött egy hiánypótlás, aminek rekordsebességgel eleget is tettem, aztán megint semmi. Fordult a naptár. Bementem hozzájuk érdeklődni, ahol nem biztattak, nem hitegettek. Fogalmunk sincs, hogy mikor lesz ebből valami, de majd igyekszünk, volt a válasz. Aztán... Néhány nap múlva kaptam egy emailt, amiben megküldték azt az engedélyt, amire vártam, sőt elnézést is kértek a késedelemért. Ráadásul azt is írták, hogy küldenek ezért nekem postán pénzt is kárpótlásul, hogy lassúak voltak. Kétszer ötezer forintra gondoltak, de itt már nem a pénzről volt szó. A mellőzéshez, semmibe vevéshez,a lerázáshoz szokott fogyasztóként, ha egy szolgáltató cég azt mondja hogy bocs, már attól meghatódik, de hogy még némi aprót is adnak mellé, az pedig már majdnem közelít Európához. Ha meg legközelebb belátható időn belül meg is oldják a problémát.... Nem.. nem. Ez azért már álomnak is túl merész... Akkor már a pénzük sem kell.