A naplóírás nem új dolog, az emberek ugyanis már hosszú idők óta végzik ezt az önismeretet, önreflexiót megkönnyítő gyakorlatot. Valamikor még a kilencvenes, kétezres évek környékén éltre virágkorát ez a hobbi, ekkor mindenki a „Kedves naplóm!” megszólítással kezdte a napi történések összefoglalását. A naplóírás mostanság azonban stílusváltáson ment keresztül: személyes terápiává vált, amelyen keresztül kialakíthatunk vagy fenntarthatunk egyfajta mentális egyensúlyt.

Ebben a rohanó világban nagyon nehéz összeszedni a gondolatainkat, a sok történéstől pedig nem csak szétszórtak leszünk, de az hangulatunkra is negatívan hat. A journaling, azaz naplóírás segítségével azonban rendszerezhetjük mindennapjainkat, ami közérzetünkön is javíthat. A mai trend szerint a naplót vezető személyek nem összefüggő szöveget alkotnak, sokkal meghatározóbb a rajzolással, színezéssel, felsorolással színesített journal-ok.

A mai értelemben vett naplóírásnak rengeteg fajtája van, sokan többféle naplóba is belekezdenek, különböző céllal. Utazónaplóba múltbeli kiruccanásainkról írhatunk és jövőbeli barangolásainkat tervezhetjük, az álomnaplóba álmainkat jegyezhetjük le és érthetjük meg, a hálanaplóba (pont ahogy hangzik) arról írhatunk, amiért hálásak vagyunk az életben, a tervezőnaplóba rendszerezett módon alkothatjuk meg a napi, heti vagy akár havi és éves terveinket. A legelterjedtebb naplófajta azonban az úgynevezett bullet journal, aminek segítségével az ember teljes életét követni tudja, igazi kreativitáson alapuló napló, tartalmának pedig csak a képzelet szab határt.

A naplóírás nem csak remek kikapcsolódást nyújthat, pozitív pszichológiai hatása is van. Segít az emlékeink felidézésében, a stresszkezelésben, és elindíthat az önismeret rögös útján is. A naplóírással könnyebben el tudjuk engedni a minket ért negatívumokat, hatékonyabban meg tudunk küzdeni a gondolatainkkal, de a döntéshozatalban és a perspektívaváltásban is segít.

A naplóírással tehát csak nyerhetünk. A kézzel írott journal igazi különleges élményt nyújt, ez pedig a mai digitális világban kivételes hobbinak számít. A papír-írószer boltokban szebbnél szebb, keményfedeles noteszek, notebook-ok találhatók, a könyvesboltokban pedig kifejezetten naplóírásra kialakított könyvek, füzetek közül válogathatunk. Ezek egytől egyig mind meghozzák a kedvet a velünk történt események, általunk átélt élmények mondatokba formálásához.

