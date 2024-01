Az oda-visszavágós párviadal tétje a négyes döntőbe jutás. A visszavágót szerdán Budapesten, a Vasas Jégcentrumban rendezik meg. A kezdési időpont 18.40 óra lesz.

A DAB ellenfeléről: a BJA nem tévesztendő össze az Erste Ligás Budapesti Jégkorong Akadémia Hockey Clubbal (BJAHC). A BJA gyakorlatilag a BJAHC farmcsapatának tekinthető, amely az U21-es hazai és az U20-as osztrák nemzetközi pontvadászatban szerepel.

A dunaújvárosi első mérkőzésen a budapesti akadémistáknak kevés esélyt adott a DAB. A 21. percben ugyan 2-0-s hazai vezetésnél szépített a BJA, de utána már nem volt könyörület, végül 9-2-re nyertek az Acélbikák úgy, hogy mind a kilenc gólt más-más játékos szerezte.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az is lényeges a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy öt junior korú hokist is csatába küldött Niko Eronen. Léhi Kristóf, Bánki Dávid, Zakharevics Volodymyr, Károly Róbert Nikolász és Nagy Benjamin is ott volt a jégen. Zakharevics és Nagy gólt is szerzett, míg Léhi és Károly neve mellett egy gólpasszt jegyezhettek fel a jegyzőkönyv vezetői.

Az első meccs tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy a látottak alapján nagyon nagyot kellene fordulnia a világnak ahhoz, hogy a DAB ne legyen ott a kupa négyes döntőjében.

DAB – BJA 9-2 (2-0, 3-2, 4-0)

Dunaújvárosi Acélbikák: Kovács D. – Blomberg (2), Maarlena (4), Szalma 1 (1), Lorraine 1 (1), Dostalek 1 (1) – Svars, Sysak (1), Ödman Hadzinikolic, Koskinen 1, Sillenpaa (2) – Léránt 1, Ahonen, Savolainen 1, Nemes (1), Somogyi 1 – Léhi (1), Bánki, Zakharevics 1, Károly (1), Nagy B. 1. Vezetőedző: Niko Eronen.

BJA: Kiss D. – Abonyi 1, Kárpáti (1), Ravasz, Weidemann, Lobenwien (1) – Jilly, Rácz, Kiss P., Miskevics, Lifshits – Boros, Jurkovics, Koncz, Tihanyi, Molnár Z. – Kónya, Zámbor, Sári 1, Vadócz, Varga T. Vezetőedző: Szaller Márk.

A Final Fourt, vagyis a négyes döntőt január 27-én és 28-án a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban rendezik meg. A Bauer Magyar Kupa fináléjának már tagja a címvédő BJAHC, továbbá az ICEHL-es (osztrák bázisú nemzetközi liga) Hydro Fehérvár AV19.