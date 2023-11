– Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre telt házas a rendezvényünk, amire óriási az érdeklődés – mesélte Szőke Fanni és Radnai Zoltán táncművész, a sárbogárdi esemény szervezői, majd így folytatták: – Idén is gőzerővel készültek a tánciskolák, hogy elkápráztassák a nagyérdemű közönséget. Számos meglepetés lesz az este folyamán, amit előre nem szeretnénk elárulni, de akik rendszeresen járnak a gálánkra már tudják, mindig vannak nagyszerű profi előadó művészeink is. Mindamellett meg kell említeni, hogy idén a hip-hop, a társastánc, a modern táncok mellett már a kortárs tánc is megjelenik – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.