Az internet a 20. század egyik legprominensebb találmánya, hatása az emberiségre megkérdőjelezhetetlen. Ami viszont kétségbe vonható, az ennek a hatásnak az irányvonala. Melyik a falsúlyosabb, ha az információs szupersztrádáról beszélünk, annak pozitív vagy negatív hatása? Vajon merre billen a mérleg? Nincs mese, az internet áldás és átok is egyben, de személy szerint mostanában inkább annak negatív vonzata tárul elém. A világháló ugyanis egyre inkább kábítószerként funkcionál, egyfajta „narkonetként”, amit a fiatalok és idősek nagy része éjt nappallá téve, megszállottan fürkésznek.

A hangsúly nem azon van, hogy naponta több órát töltünk a gép előtt vagy a telefonunkat böngészve, hanem inkább azon, hogy ez miként hat a mentális egészségünkre, társas kapcsolatainkra, világnézetünkre és milyen egyéb függőséget okozó tevékenységeket vonz magával. Az utóbbi időben ugyanis fénykorát éli az úgynevezett FOMO (fear of missing out), azaz a félelem a kimaradástól, lemaradástól. A fontosabb internetes trendek, hírek elmulasztása izoláltságérzetet kelthet, ez pedig főleg a fiatalabbak körében okozhat problémákat. Emellett a negatív habitusok elharapódzásához az elmúlt években egyre fejlődő algoritmusok is előszeretettel járulnak hozzá, olyan tartalmakat kínálva, amik leginkább kielégítik érdeklődésünket.

Érdemes figyelni tehát, hogy környezetünk vagy akár mi is áldozatául estünk-e a „narkonetnek”, hiszen a végső cél a globális méretű digitális józanság.