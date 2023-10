A második felvonást Leimeter emberfóros távoli találata nyitotta, aztán egy kibruszolt labdát Kardos Dominika lőtt be az alsóba, egyből volt felelet a Fradi góljára. Sőt, a Maczkó, kapufa és Garda keze hármas után a vezetésért mehetett a DFVE, de helyén volt a Fradi blokkja. Kardos D. megmutatta, nem csak támadni tud, levadászta Pőcze bombáját, sajnos a kipattanó az ellenfélnél maradt, Farkas pedig élt a második eséllyel, 4-5. Mahieu centerben kiharcolt egy kiállítást, amit ő váltott gólra, ismét egál lett a meccs, 5-5. Egyébként a kemény, de sportszerű csatát mutatta, hogy eddig 3-1 volt a kiállítások aránya. Jó védekezés után megint az előnyért mehetett Vad Lajos csapata, Szabó is bement második centernek, de elszedték a labdát előlük, ahogy a túloldalon is. Neszmély védése után Tóth Csabai szélről eleresztett löketét Maczkó csak a hálóba tudta segíteni, 5-6. A negyed utolsó támadását a hazaiak vezethették, Szabó távoli bombáját a kapufára segítette Neszmély. Az első két negyed után teljesen egyenrangú partnere volt a DFVE a Fradinak, igaz, az UVSE elleni meccsen is csak egy gól volt a nagyszünetben a rivális előnye, viszont a harmadik nyolc percben akkor nyílt az olló a lilák javára - reméltük, ezt most nem így lesz.

A harmadik játékrész elején kapta második előnyét a dunaújvárosi csapat, Mahieu elől azonban leszedték a bejátszást, aztán a saját kapuja előtt ő szerelt mesterien. A felúszás közben megint jött egy Fradi kiállítás, Vad Lajos időt kért, hogy megbeszéljék a figurát, amit egy gyenge lövéssel sikerült zárni, szerencsére a Fradival szemben kontrát fújtak, de Neszmély védte Kardos L. próbálkozását. Maczkó sem akart lemaradni kolléganője mögött, újabb bravúrjával már ötven százalékos hatékonyságnál tartott. "Nincs fault" - kiabálta Vad Lajos, erre pont akkor Horváth megkapta második kiállítását, a DFVE pedig hetedik gólját, 5-7. A kapufa kisegítette Neszmélyt Kardos D. ejtésénél, aztán meg védte Dobi lövését.

Az FTC hozta el az utolsó ráúszásnál a labdát, de a kapu fölé lőttek, Neszmély viszont lehúzta a rólót, Pál sem tudott túljárni az eszén, bezzeg Kuna megtalálta az utat a hálóba, 5-8. Elrontott támadás után megint a Fradi jöhetett, de Dobi leszedte a labdát a center kezéről. Sajnos támadásban megakadt a gépezet, a Fradi pedig van olyan jó csapat, hogy nem hagy ki ennyi lehetőséget, négy és fél perccel a vége előtt, már négyre hízott az előny, 5-9. Úgy nézett ki, semmi nem sikerül, Horváth pattintása a kapufára ment, egy kontra után aztán megint az újvárosiak jöttek, de Kardos D. lövésig sem jutott. Végül egy emberelőnnyel ugyanő élni tudott, hosszú gólcsendet megszakítva, 6-9. Aztán a passzából csavart parádés gólt Mahieu, és még másfél perc hátravolt, 7-9. A Fradi eredménytelenül pörgette le támadóidejét, Vad Lajos gyorsan időt kért, de az első kísérletet blokkolták, viszont az Újvárosnál maradt a támadás, Horváth 18 másodperccel a dudaszó előtt egyre hozta fel csapatát. Azonban a maradék idővel eljátszott a Fradi, így az izgalmassá váló végjáték után megszerezték a győzelmet. Ami biztató, Gardáék az eddigi legjobb játékukat mutatva méltó ellenfelei voltak a zöld-fehéreknek.