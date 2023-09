Jubilálok. Negyvenötnél tartok, negyvenöt évnél. No, nem születésnapról beszélek, hanem egy egészen más évfordulóról, a negyvenötödik jégkorong-szezonomat kezdem. 1978-ban általános iskolás koromban, Miskolcon tettem meg kezdő játékosként az első lépéseket a sportágban. Azután különböző korosztályokban, csapatokban játszottam (a hoki révén kerültem Dunaújvárosba is Kercsó Árpád mesteredző hívására), voltam rövid ideig edző, sőt, még vezető is. Az utóbbi időszakot pedig újságíróként töltöttem el – igaz, a jég mellett már csak kívülállóként. Jelentem: a szurkolói ankéttal elkezdem a negyvenötödik idényemet a jégkorong szerelmeseként.