Csütörtökön két gólyanapba is bepillantást nyerhettem: egyik oldalon a még kicsit szégyenlős, megszeppent tizenévesek, a másodikon az őket bátorító mosolygós-barátságos tanárok, az egymást összekötő hidat pedig a játékos programok építették. Egyértelmű az ilyen rendezvények szükségessége és jelentősége. Egy jó ideig töprengtem azon, hogy milyen is volt anno a mi gólyatáborunk. Próbáltam eloszlatni a lila ködöt a fejemben, végül arra jutottam, hogy abszolút nem emlékszem rá, de még az sem kizárt, hogy nem is volt. Ha a mi időnkben is lett volna okostelefon, lenne róla emlékmorzsa. Nem, igazából szerencsés vagyok, hogy nem volt!