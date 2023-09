Az említett baba sokáig listavezető volt az eladásokban, még úgy is, hogy sokan támadták a fröccsöntött, karcsú szőkeséget. Bírálói sokszor vádolták azzal, hogy a nőket lealacsonyító sztereotípiákat közvetíti a gyermekek felé, és ostoba szerepköröket fogalmaz meg a kislányok számára, akiknek még kialakulóban van az önbecsülésük.

A kislányok minden kritika ellenére szeretik

Tündérmesék már a Barbie előtt is léteztek, melyek legalább annyira irreális képet festettek a valóságról a megmentett hercegnőkkel és a fehér lovon érkező, szerelmes királyfikkal, mint a szőke baba. Elmondható tehát, hogy a legtöbb klasszikus mese nehezen illeszthető bele a mai világképbe, melyben a nők sokkal inkább szeretnek azzal azonosulni, hogy erősek és öntudatosok, akik megvalósítják az álmaikat, és nem azt várják, hogy valaki majd megmenti őket a gonosztól. A gyerekek, így a kislányok is, már a Barbie baba megszületése előtt is, szerették különféle szerepekbe képzelni magukat, eljátszva azzal a gondolattal, hogy ők gyönyörű tündérek vagy hercegnők. Az amerikai játékgyártó cég pedig adott a kezükbe egy játékot, ami szárnyra kelthette a fantáziájukat, és megtestesítette számukra így ezeket a tündérmeséket. 1998-ban megjelent a közép szőke hajú Barbie, melynek testarányai már közelebb álltak egy valóságos nőéhez, majd a gyártók különféle bőr, haj, és szemszínű babatípusokkal tettek kísérletet arra, hogy minél több igénynek eleget tegyenek ezzel a sikeres játékkal. Barbie így lett többek között üzletasszony, orvos, űrhajós, amerikai elnök, láthattuk már diplomával a kezében, majd nagyrészt férfi szakmákban is megmutatta magát, mint például a programozói munkakör, vagy a katonaság. Amennyiben még ennél a témánál tartunk, fontos megemlíteni, hogy az említett amerikai játékgyártó cég Amerikában elvégzett egy felmérést, ami azt eredményezte, hogy a lányok háromszor kevesebb tudománnyal kapcsolatos játékot kapnak ajándékba, mint a fiúk, tehát a nőkkel kapcsolatos sztereotípiák valójában az otthoni nevelésben is jelen vannak. Ezért Barbie baba 2019-es küldetése legfőképpen a leánygyermekek felé irányított új üzenet, hogy higgyenek magukban, és merjenek nagyot álmodni! Lehet, hogy ezért szeretik a Barbie babát az én unokáim is!

Barbie megálmodóját, egy német baba, a Bild Lilli ihlette meg

Egy amerikai asszony, Ruth Handler, aki a Mattel játékgyártó vállalat alapítójának felesége volt, otthon nézegette, ahogy kislánya Barbara játszik. Észrevette, hogy a gyermeke szívesen játszik öltöztetőbabával, ami akkor még papírból volt kivágva, és ezeket a papírbabákat mindig felnőtt ruhákba öltöztette. Ruth felvázolta férjének, hogy olyan babákat kellene gyártani, akik inkább hasonlítanak felnőtt nőkre és azokhoz olyan ruhákat is kell párosítani, de ötlete nem nyerte el férje tetszését. Ruth Handler lányaival később Németországba utazott, ahol rátalált egy német játék babára Bild Lillire. A felnőtt alakú Lilli baba, pont olyan volt, mint amilyet elképzelt, ezért mindjárt hármat is vett belőle. Lilli egy népszerű regényhősön alapult, aki öntudatos volt, és mindent megtett álmai megvalósításáért. A baba nem gyerekeknek készült, azonban Németországban a kislányok mégis nagyon szerettek vele játszani, ugyanis sok szép ruhába tudták felöltöztetni és mindenféle felnőttes szerepjátékot tudtak vele játszani. Amikor Handler asszony visszatért Amerikába elkezdett dolgozni a baba formáján. A játékszer a lánya után a Barbie nevet kapta. A Mattel cég megvette a jogokat és Németországban leállították a Lilli baba gyártását. Az első Barbie baba fekete-fehér csíkos fürdődresszben jelent meg. Kétféle hajszínnel lehetett kapni. Szőkével és barnával. Ezzel a baba elindult hódító útjára, a lányok hamar megkedvelték és ez a játék hamar bekerült a lányos házak játékpolcaira.

Módosítások és bírálatok

Barbie az első olyan játék, ami nagyon komoly reklámot kapott. Sok ember dolgozik ma is a háttérben, hogy Barbie-t az egész világon megismerjék. A babához különféle árucikkek is kapcsolódnak, továbbá Barbie lehet hercegnő, légi utaskísérő, Baywatch lány, orvos, stb, kimeríthetetlen a paletta. Van háza, rózsaszínű kabriója, lakókocsija, kutyája, macskája, lova, és vőlegénye is, ő pedig Ken. A bírálok között érdemes megemlíteni Szaúd-Arábiát, ahol törvényen kívül helyezték a Barbie babák eladását, mert az nem felelt meg az iszlám szellemiségnek. Sokan azt is felróják a készítőknek, hogy a Barbie szó sértő is lehet, ugyanis ezzel azonosítják, a butácska, szőke hölgyeket. A leggyakoribb kritika mégis az, hogy irreális elképzelést fogalmaz meg a női test ábrázolásáról, ami annak a kockázatához vezet, hogy azok a nők, akik hasonulni próbálnak hozzá, pszichés betegséggel, és táplálkozási zavarokkal is szembe nézhetnek. A bírálatok ellenére a Barbie baba népszerűsége a mai napig töretlen, napjainkban már filmeket, számítógépes játékokat, könyveket, tolltartókat, ruhákat és iskolatáskákat is társítanak hozzá.

