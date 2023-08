Talán kevesek előtt ismert, hogy Magyarország a világ egyik legnagyobb csemegekukorica termelő országa, így e zöldségnövény egyik legjelentősebb agrár-exportcikkünk is. A hazai átlagfogyasztás egy főre vetítve évente 1-1,5 kilogramm között mozog, az itthon megtermelt mennyiség közel 95 százaléka külpiacokon talál gazdára. Az évi átlagosan 500-600 ezer tonna termés több mint felét a konzervipar, harmadát a hűtőipar dolgozza fel. A feldolgozás mellett évről évre emelkedik a frissen vagy főttként értékesített csemegekukorica mennyisége is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint a múlt évben a rendkívüli aszály komoly veszteséget okozott a hazai csemegekukorica termelőknek, az idén kiváló szezonban bíznak a gazdálkodók. Az időjárási körülmények eddig kedvezően alakultak, a csapadék mennyisége és a hőmérséklet is ideális volt a csemegekukorica fejlődése szempontjából. A szakemberek szerint a tavalyi évvel ellentétben az idén az öntözetlen területeken is jó, közepes termésben bízhatnak a gazdálkodók. A csemegekukoricát szakaszosan vetik, az első betakarítási szakasz július közepén kezdődött meg. Mindez az árakon is már meglátszik a piacokon és élelmiszerüzletekben is 200-300 forint körül kínálják átlagosan a csöveket.

A dinnyeválasztás rejtelmeihez hasonlóan a csemegekukorica esetében is felmerül: mi alapján döntsön az éhes fogyasztó?

A boltokban, de az utak melletti alkalmi árudákban is mézédesnek címkézett kukorica kiválasztásakor a következőkre érdemes figyelni. Telt szemű, egészséges, zöld héjú levelekkel rendelkező csövekre érdemes vadászni. A szakértők szerint érdemes az orrunkat is bevetni, a friss csemegekukoricának édeskés, kellemes illata van.

Bár manapság már kevésbé jellemző, de korábban sokan próbálkoztak az eredetileg takarmánykukoricát mézédesként „tálalni”. A zsengén leszedett takarmánykukorica is ehető, ám főzési ideje jóval hosszabb és ízélményben is csalódást okozhat. Ennek oka, hogy a takarmánykukorica a magas keményítőtartalommal, míg a csemegére a magas cukortartalommal bír. A csemege csutkája fehér, a takarmányé pedig inkább vöröses.

Bár mint fent említettük hazánk csemegekukorica nagyhatalom, az egy főre eső fogyasztás mégis alacsonynak mondható. Pedig a beltartalmi értékei miatt is remek választás. Száz grammonként (g) ként, 3-4 g fehérjét, 20 g szénhidrátot, 8-12 mg C-vitamint, emellett vasat, foszfort, karotint, és meszet is tartalmaz. A kukoricafőzésre számos praktika ismert. A friss kukoricának biztosan nem kell több főzési idő, mint 7-15 perc, érdemes egy csipetnyi sót tenni a főzőlébe, valamint a levelekből megágyazni a fazékban a mézédes csemegének.