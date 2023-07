– Személyes példamutatás az, hogy te magad is ezzel foglalkozol, és eredményeid vannak. Van hova igazodnia a nézőidnek, követőidnek…

– Ezért is keresett meg a TV2, mert úgy látják, hogy olyan életmódom van, amelyet érdemes megmutatni, követni. Két felnőtt gyerekem van, akik már egyetemre járnak, aki azt látták, és látják, hogy én egészségesen étkezek, folyamatosan látják, amit csinálok és ismerik az eredményeimet is. A hölgyeknek, akiknek ez a műsor készül nyilván szembetűnő, hogy nem csak vékony vagyok, hanem azért formás is, tehát foglalkoznom kell és foglalkozom is azzal, hogy egészséges életmódot folytassak. Ebben a műsorban a vendégeimmel – a hétköznapi hősökön, vagy épp ismert emberek segítségével – olyan ételeket mutatunk be, ami ehhez elengedhetetlen. A másik műsorban pedig valamilyen sportot mutatunk be, hogyan kezdjék el a mozgást, hogyan induljanak el azok a hölgyek, akik szültek vagy sokáig nem sportoltak. Ötleteket adunk nekik mind a főzés, mind a sport terén. A jógától kezdve a bokszon át, a fitnesz termi edzéseken keresztül mindenféle sportágat, például búvárkodást is bemutatunk.

– Mennyire akarnak ma az emberek sportolni, vagy a csodát kívülről várják?

– Az a tapasztalatom, hogy egyébként szeretnének, de nagyon sokan nem találják meg a maguknak való sportot, és ezért is gondoltuk azt, hogy próbálunk nekik új sportokat bemutatni, hátha megtalálják valamelyikben magukat. De nem csak klasszikus értelemben vett sportról beszélhetünk, hanem lehet az a tánc, vagy akár akrobatikus boksz is.

Igazság szerint ezt a műsort úgy akartuk megcsinálni, hogy ez ne arról szóljon, hogy itt rengeteget edzve mindenáron le kelljen fogyni, hanem arról, hogy próbáljanak meg egészségesen élni a lehetőségükhöz képest, próbáljanak meg úgy étkezni, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek rá, nem 100 százalékosan kell, nem arról szól, hogy mindenről lemondunk, az a fontos, hogy induljunk el ezen az úton!

– Az elmúlt évben az Év fitt anyukája lettél. Mit jelent ez neked?

– Nagyon meghatódtam, nagyon jól esett ez nekem, már az is, hogy jelöltek engem erre díjra, mert egyrészt valamilyen szinten ez elismerése annak, ahogyan én élek, és akik ezt odaítélték úgy gondolják, hogy ezzel hiteles példát mutatok a saját korosztályomnak, de az idősebbeknek, vagy akár a fiataloknak is. Ez nem csak nekem, hanem a műsornak is elismerés, hiszen ezen, illetve ennek a közösségi felületén keresztül tudjuk az embereket elérni.

– Miért épp Kriszta lett ennek a címnek a díjazottja? – ezt már a verseny szervezőjétől, Bara Csabától kérdezem.

– Minden évben van egy nagyszabású un. Just Clear Award díjátadó gálánk. Öt magyar szakmai szervezet akkreditálja ezeket a díjakat. Magáról az eseményről azt kell tudni, hogy a fitnesz szakmának a legjobb, a legrelevánsabb szereplőit díjazzuk. Így értelemszerűen a legsikeresebb versenyzőket, de vannak olyan díjaink, hogy az Év legfittebb színésze, színésznője és van egy olyan kategóriánk, hogy az Év legfittebb anyukája. Ebben az esetben, amikor nem sportági versenyekhez, nem (csak) az elért eredményekhez kötjük az értékelési szempontokat, akkor azt mérlegeljük, hogy Kriszta képvisel egy a nagyközönséghez szóló tévéműsort, képvisel egy megjelenést, egy életstílust, ami mindenki számára egy rendkívül pozitív irány lehet. Aki meglátja Krisztát az biztos lehet abban, hogy „holnaptól” ő is így szeretne kinézni. Ez számunkra is nagyon-nagyon motiváló, hiszen mi a díjátadó rendezvényünkkel is szeretnénk az egészséges életmódot, a mozgást, a prevenciót népszerűsíteni. A Kriszta minden tekintetben megfelel ezeknek az elvárásoknak. Rendkívül sikeres versenyző, példamutató anya, és amit ő képvisel a médiában ő így is él. Pont ez a korosztály az, akik már a legnehezebben megmozdíthatók, ők azok, akik a legnehezebben kizökkenthetők a megszokott napi családi ritmusból. A Kriszta pedig tökéletes választás, példa erre a díjra, és csak erősíteni tudom azt, hogy fogadják meg a tanácsait és kövessék az ő életmódját, amit képvisel! Ő a legjobb példa arra, hogy a gyereknevelés és család mellett lehet időt szakítani az egészséges étkezésre és a mozgásra.

– Úgy tudom sokat segítenek neked a gyerekeid is – fordulok újra Krisztához.

– Anno ők csinálták meg nekem az Instagram oldalamat is, ahol most már közel 130 ezer követőm van. Mióta másfél éve megy a műsorunk, jelentősen növekedett a követőim száma, rengeteg levelet is kapok. Az év elején pedig a „Fitness World” magazin címlapján voltam egy hatoldalas cikkel, most pedig egy másik sportmagazin kért fel a címlapjára, ami nagyon nagy elismerés, hiszen abban általában fiatalabb fitnesz versenyzők szerepelnek. Idén az olimpián, Las Vegasban – ahol ott volt velem a 22 éves lányom is – a fiatalok között lettem ezüstérmes, nem is a saját korosztályomban, erre is büszke vagyok.

– Nem csak a közösségi médiában vannak követői, hanem a közvetlen környezetére is hatással van Kriszta. Élő példaként az ő barátnőjéhez, Koleda Petrához fordulok, aki Kriszta segítségével teljes életmódváltással 17–18 kilót dobott le. Mindez hogyan történt a napi gyakorlatban?

– Világ életemben vékony típus voltam, ezért alapból is szerettem volna változtatni. Különböző problémák miatt sokat híztam, és bármit csináltam, semmi nem használt. Kriszta ösztönzött arra, hogy menjek el vele bokszolni. És amikor rákaptam az ízére, akkor folyamatosan kaptam a tanácsokat, hogy ezt kellene enni, meg azt kellene enni, nagyjából ennyi kalóriát kellene bevinni, több fehérje, kevesebb szénhidrát, ennyi óra után már nem eszünk szénhidrátot, és így tovább… Nyilván az étkezésre jobban oda kellett figyelni, és ha étteremben voltunk, akkor a desszerteket ki kellett hagynom.

Kriszta önmagában is egy óriási motiváció, mert amikor ránéz valaki, aki nem ismeri, akkor azt mondja, hogy 10 évvel fiatalabb, de azt azonban senki nem tudja, hogy már van két felnőtt gyereke. Elgondolkodom azon, hogy úristen itt vagyok 10 évvel fiatalabban, és ha ő képes megcsinálni, és ő így néz ki, ahogy, akkor nem igaz, hogy ez nekem nem sikerülhet.

– Mindjárt a homokzsákkal, a boksszal kezdted, vagy volt ennek előzménye?

– Mindig sportoltam, vitorláztam. Akkor is sportoltam, amikor nem tudtam fogyni, de kellett valami, ami bekattant, és Kriszta jól érezte, hogy valószínű a boksz lesz az. Csak egy sima kardió nálam nem jött szóba. A boksz meg egy tökéletes mozgás abból a szempontból, hogy kardió, de mégis sok saját testsúlyos mozgáselem van benne. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bokszolunk, mondjuk ütünk húszat, egy bizonyos kombinációt, amit az edző mond, majd kapunk egy feladatot, ami lehet medicinlabdás gyakorlat, lehet futás, evezés, „négyütemüzés” vagy „kocsitolás”. Alapvetően mindegyik saját testsúlyos edzés, így a kardió mellett megvan az izomépítés is.

Kriszta ráadásul az életmód váltás mellett olyan edzőt javasolt, aki az edzéseken keresztül a gondolkodásomat, és ezáltal a személyiségemet is megváltoztatta. Így teljesen máshogy állok hozzá ehhez a sporthoz és a fogyáshoz. Nagyjából másfél év volt az, hogy ezt a 17-18 kilót leadtam, kezdetben nagyon nehezen, lassan ment, mert hiába diétázol, hiába edzel és nem történik semmi, de eljött az a pont, amikor a kitartásnak köszönhetően megindult ez a folyamat és nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy mindez működik.