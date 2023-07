Mutatunk pár érdekességet – olvasható a travelo.hu oldalon.

1. Itt található a világ legelső légkondicionált épülete

A St George's Hall a Liverpool Lime Street állomással szemben található, és az egyik legérdekesebb hely Liverpoolban. Fenséges neoklasszicista építészete és lenyűgöző korinthoszi oszlopai mellett a világ legelső légkondicionáló rendszerének a helyszíne. A csarnok 1853-ban készült el, és két célt szolgált: rendezvénytérként és a város új bíróságaként funkcionált. Az épület a mérete miatt meglehetősen huzatos volt, ezért egy Dr. Boswell Reid nevű feltaláló kipróbált egy szellőzőrendszert az alagsorban, amely vízcsöveket és gőzhajtású ventilátorokat használt a meleg, illetve a hideg levegő keringtetésére. A bejárat melletti kék tábla ennek a tudományos bravúrnak állít emléket.

A St. George's Hall épülete történelmet írt

Forrás: Robertharding via AFP/Garry Ridsdale/Garry Ridsdale

Charles Dickens a 19. század folyamán többször is fellépett itt. Általában felolvasásokat rendezett a gyönyörű Kis Hangversenyteremben. Vezetett túrákon az épület viktoriánus stílusú bírósági termeibe és celláiba, valamint az épület nagytermébe is be lehet jutni, ahol pazar festett mennyezet nyűgözi le a látogatókat.

2. Liverpool ad otthont Európa legrégebbi kínai negyedének

Lehet, hogy Londonban és Manchesterben találhatjuk az Egyesült Királyság legnagyobb kínai negyedeit, de minden bizonnyal Liverpoolé a legrégebbi ilyen városrész, ahol évszázadok óta virágzó kínai közösség él. A Liverpool Chinatown közvetlenül a Duke Street mellett található, egy rövid sétára a Liverpool ONE szabadtéri bevásárlóközponttól. Bár lehet, hogy csak néhány utcából áll (nevezetesen a Nelson Street), de tele van éttermekkel és szupermarketekkel, ahol autentikus kínai ételeket kóstolhattok vagy vásárolhattok.

„Kis-Kínában” érezhetjük magunkat a város ezen részén

Fotó: Hemis via AFP / Forrás: Hemis via AFP/Maisant Ludovic / Hemis.Fr/Maisant Ludovic

Az ott található lenyűgöző boltíves kaput több száz sárkány és két csodálatos oroszlán díszíti, amely bizony a legnagyobb Kínán kívül. Sanghaj 2000-ben ajándékozta a városnak, aminek minden egyes darabját gondosan szétszedték, átszállították az Egyesült Királyságba, majd gondosan összeszerelték.

3. A Beatles közel 300 alkalommal lépett fel a Cavern Clubban

Liverpool az Egyesült Királyság egyik legjobb úti célja a zene szerelmeseinek. Idén májusban a város adott otthont a 67. európai zenei dalversenynek. Sok nagy banda érkezett ide az Atomic Kittentől a Beatlesig. Ez utóbbi, világhírű négyes mindegyik tagja a környéken nőtt fel, és itt tartották a legelső fellépéseiket a városban, köztük 292 fellépést a Mathew Street ikonikus Cavern Clubjában. Az underground klub vitathatatlanul a brit pop szülőhelye volt.

Turisták fényképészkednek a Cavern Club kirakatánál, a Mathew Streeten

Forrás: AFP/Paul Ellis

Az eredeti Cavern Club már nem létezik (az 1970-es évek elején bezárták, hogy helyet adjon egy földalatti vasútnak), de még mindig láthatók az épület eredeti boltívei. Az újabb Cavern Club tele van Beatles-emléktárgyakkal, és remek hely egy kis élőzene hallgatására. A városban két múzeumot szenteltek a zenekarnak, és számtalan étteremmel, bárral, illetve ajándékbolttal tisztelegnek előttük – mindez jelentős összegeket generál a helyi gazdaság számára. A Beatleshez kapcsolódó turizmus évente körülbelül 120 millió font értékű, és mintegy 2500 munkahelyet támogat.

4. Norvég tengerészek hozták be a város híres ételét

Liverpool híres a barátságos helyi lakosairól, akiket – amellett, hogy liverpudliknak hívnak – gyakran scouserként is emlegetnek. Pedig a „scouse” kifejezés valójában a város különleges ételének a neve.

Egy laktató tál scouse, céklával és ropogós kenyérrel

Forrás: Radarsmum67 from Liverpool/Wikipedia

Ez egy kiadós pörkölt marhahúsból, burgonyából, sárgarépából és hagymából, amit a norvég labskaus egy változatának tartanak. Az ételt valószínűleg a több száz évvel ezelőtt idelátogató tengerészek hozták a városba.

5. Az Albert Dock volt a világ első kereskedelmi vízi dokkja

Liverpoolban építették meg az első olyan kikötőt, ahol mesterséges árapály-dokkokat használtak, így a hajók kiszolgálásának várakozási ideje 3 hétről 2 és fél napra csökkent. Először 1715-ben nyitották meg az Albert Dock-ot, amely Liverpoolt a bolygó egyik legsikeresebb kereskedelmi kikötőjévé tette.

Az Albert Dock történelmi jelentőségű építmény, amelynek köszönhetően a város hajós kereskedelme virágozni kezdet

Forrás: Robertharding via AFP/Alan Novelli

Ez a mai napig a legnagyobb a világon és a város egyik legjobban elrejtett gyöngyszeme, hiszen a 300 éves dokk a Liverpool ONE kereskedelmi központ alatt található. A fenti üzletekben sétálva sokan nem is gondolnák, hogy egy ilyen történelmi ereklye található a lábuk alatt. Az Old Dock ugyan önállóan nem látogatható, de a Tengerészeti Múzeum rendszeresen szervez oda vezetett túrákat.

6. Sok filmet forgattak itt

A várost, egyedi karakterének köszönhetően, sokszor viszontláthatjuk a filmekben. Az építészeti stílusok skálája – a György-korabeli sorházaktól és viktoriánus raktárakon át az elegáns felhőkarcolókig – az évek során számos film és tévéműsor népszerű hátterévé tette. Különösen történelmi drámákban láthatjuk a csodás és hiteles 19. századi építészete miatt, de szuperhős-filmeket is forgattak itt, többek között az Amerika Kapitányt.

Gyönyörű naplemente a Liverpooli Katedrálissal – a különböző építészeti stílusok keveredése megihlette a filmeseket is

Forrás: shutterstock.com/raw-films

A Harry Potter filmek rendezőjét és producereit annyira lenyűgözte a liverpooli központi könyvtár egyedi lépcsősora, hogy a mozifilmekben látható Roxfort lépcsőt onnan másolták le.

7. Liverpoolban található a világ egyetlen rabszolgamúzeuma

Az Albert-dokknál található a Nemzetközi Rabszolgaság Múzeuma (International Slavery Museum) Liverpool egyik legjobb múzeuma, ami teljesen egyedülálló a világon. Nyilvánvalóan nem az a célja, hogy a rabszolgaságról dicséretet mondjon, hanem, hogy segítsen megérteni a rabszolgaság fontos szerepét a város és általában Európa fejlődésében, és megvilágítsa Liverpool történelmi hátterét a rabszolga-kereskedelemmel kapcsolatban.

Egyedülálló tárlat várja az idelátogatókat

Forrás: Hemis via AFP/Maisant Ludovic / Hemis.Fr/Maisant Ludovic

Nem mellesleg London után Liverpool ad otthont a legtöbb múzeumnak az Egyesült Királyságban: nem kevesebb, mint 10 látogatható múzeummal, ráadásul a legtöbb teljesen ingyenes. A Liverpool Múzeum nagyszerű általános áttekintést nyújt a város múltjáról, míg a Tengerészeti Múzeum érdekes tényekkel szolgál a város tengeri örökségéről, beleértve a balszerencsés Titanicot is.

