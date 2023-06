A rendezvényt hétfőn délután a Bartók színházban tartották, ahol a szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal megtelt nézőtér várta a fellépőket. Még mielőtt a diákok birtokba vették a színpadot, Szóládi Zoltán, az iskola igazgatója szólt néhány ünnepi gondolattal az egybegyűlteknek. Ekkor ragadta meg az alkalmat arra is, hogy megköszönje a szülői szervezet vezetőjének, Mayer-Horváth Zsuzsanna munkáját, amellyel ezidáig segítette iskolájukat (a hölgy gyermeke ugyanis most ballag el a Gárdonyi iskolából, szeptembertől már a Pannonba fog járni). Ez a ceremónia volt a legtökéletesebb arra is, hogy két kiváló tanulójuknak, Szűcs Tamás Eduárdnak és Rabi Marcellnek átadhassák a Magyarország jó tanulója- jó sportolója elismeréseket, amellyel a fiúk szorgalmát, kitartását és eredményét ismerte el az illetékes minisztérium.

Fotó: Laczkó Izabella

Azt a hírt is megosztotta az igazgató, immáron hivatalosan is bejelentve, hogy szeptembertől nemcsak általános iskola, és nemcsak alapfokú művészeti iskolaként fog működni intézményük, hanem lesz egy már saját óvodájuk is. Erről mi is beszámoltunk korábban olvasóinknak: az eredeti tervek szerint az iskola épületének egyik szárnyában fogják kialakítani az óvodát, de a magas energiaárak miatt egyenlőre nem kezdték el a kivitelezést. Ettől függetlenül lesz óvodájuk a következő tanévtől, az apróságok és az óvodapedagógusok a Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti egységének egyik pavilonjában kapnak helyet.