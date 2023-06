Olyan világban élünk, ahol a temetés fontosabb, mint az elhunytak, a házasság fontosabb, mint a szerelem, a látszat fontosabb, mint a lélek. Olyan csomagolási kultúrában élünk, amely megveti a tartalmat – olvasom a közösségi médiában a kiváló színésznek, Sir Anthony Hopkinsnak tulajdonított gondolatokat.

A megállapításokkal tökéletesen egyet is érthetünk, sőt a kiváló és köztiszteletben álló színésztől nem is idegen ez a mentalitás. Azon azonban már elgondolkodom, hogy valóban ő mondta-e, vagy ez csak egy like-vadász felhasználó, esetleg csoport „technológiája”, hogy adott esetben más témák felvetésénél is hiteles(ebb)nek tűnjenek.