Bár nemsokára itt a nyár, a szeszélyes tavasz utolsó hónapja azonban még mindig rengeteg embert megvisel. A természet gyorsan feléledt és összeszedte magát, nekünk viszont nehezebb begyűjteni a szükséges energiát ahhoz, hogy fitten és üdén vágjunk bele a mindennapokba. A tavaszi fáradtságról dr. Janus Ágotát, Dunaújváros 12. számú körzetének háziorvosát kérdeztük.

„A tavaszi időszakban kicsit megkopik a vitaminellátásunk, főleg a vízben oldódó vitaminokból szenvedünk ilyenkor hiányt” – említette a doktornő. A vitaminhiány már télen felborítja szervezetünk megfelelő működését, a következő évszakban pedig nagyban hozzájárul a tavaszi fáradtság kialakulásához. Csakhogy a panaszokat nem csak a friss gyümölcs és zöldség nélkülözése okozza. Dr. Janus Ágota elmondta, a mozgás és a napfény hiánya szintén közrejátszik a tartós levertségérzet létrejöttében.

Idén a tavasz meglehetősen változékony időjárást hozott, csak ritkán akadt lehetőség szabadtéri programok szervezésére. A doktornő megjegyezte, a jobb idő jobb kedvet is hoz, a hosszan tartó napsütéses, meleg időjárás igazi felüdülést jelent majd a szervezetnek. A kiszámíthatatlan, esős, borús napok megnehezítik tehát a dolgunkat, erre pedig a különböző vírusok és az allergiaszezon is rátesz egy lapáttal.

A tavaszi fáradtság senkit nem kímél, a fiatalabb és idősebb korosztályt egyaránt érinti. Dr. Janus Ágota arról is beszámolt, hogy a fáradtság az aktív reprodukciós korban lévő hölgyek vérképzésére is hatással van, ami jelentősen megviseli a szervezetet. Emellett a tavaszi fáradtság a mozgásszervi, valamint szív- és érrendszeri problémákkal küzdő betegek számára is sokkal megterhelőbb.

Kisebb változtatásokkal, életmódunk átalakításával a tavaszi fáradtság remekül kezelhető. „Az egészséges, vitamindús táplálkozás, rendszeres mozgás rengeteget segít” – mondta dr. Janus Ágota. A közelgő kellemes, nyári idő pedig hangulatunkat, kedvünket és energiaszintünket is fellendíti majd. A tavaszi fáradtságról többen is megosztották tapasztalataikat.

Ihász Martin

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

IHÁSZ MARTIN elmondta, tavasszal kevésbé érzi a kimerültséget, télen viszont annál inkább. Amint kitolódnak a nappalok, a hangulata rögtön jobb lesz, a meleg, tavaszias idő pedig feltölti energiával. Megjegyezte, tesz is azért, hogy minél kevésbé érezze a tavaszi fáradtságot, hiszen igyekszik minél többet mozogni, és több időt tölteni a szabadban.

Rocska Imre

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

ROCSKA IMRE: – A tavaszi fáradtság nekem jelen van az életemben, megvisel a téli hideg és a nyári forróság közötti átmeneti időszak. Ilyenkor sokszor érzem magam levertnek, nem igazán tudom kipihenni magam. A különböző vitaminok, és a mozgás segít, de csakúgy, mint sok más embernek, nekem is a nyár hozza el az igazi felfrissülést.

Horváth Krisztián

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

HORVÁTH KRISZTIÁN számára nem jelent kihívást a változékony időjárás, és a friss, vitaminban gazdag gyümölcsök hiánya, ugyanis elmondása szerint egész évben formában van. Elmondta, amennyire teheti, figyelmet fordít étkezésére, és a szabad levegőn is sokat tartózkodik, habár alvási szokásain még változtatnia kell.