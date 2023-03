Elsőként az infor­mációs anyag megismerése során felmerülő kérdésekkel foglalkoznak

Müller Zsófia jógaoktató és szülésfelkészítő, de jelenleg elsősorban édesanya. Gyermekei születése előtt kizárólag színházi emberként dolgozott. De az áldott állapot megváltozott minden, ezzel kapcsolatban kérdeztük.

– Várandósságaim által elsőként a babás jógával ismerkedtem meg, amely nagy segítségemre volt a mentális és a testi egészségem megőrzésében. Így elsőként magam is jógaoktató lettem, majd a gyermekjóga és várandósjóga-oktatói képesítést is megszereztem. Második csöppségem most tíz hónapos, a várandósságom alatt és a szülés után mintegy három hónappal már tartottam foglalkozást. Hiszen a saját élményeim hatására szívügyem lett a tudatos gyerekvállalás, a szülésfelkészítés. Magam is megtapasztaltam a jelentőségét azon technikáknak, amelyeket ma már a hozzám forduló pároknak mutathatok meg.

– Három várandósságomból két babám született meg. Direkt osztom ezt meg nyilvánosan, a hozzám forduló párokkal is. Nagyon fontos erről is beszélni, hiszen sok kismama maga is hordoz ilyen veszteséget és a fel nem dolgozott, mélyről jövő érzések sokszor okozhatnak problémát.

– Az első gyermekemet Budapesten, a másodikat Dunaújvárosban hoztam világra. A szülésélményeim csodásak és háborítatlanok voltak. Mindkét gyermekemet néhány óra alatt, gátvédelemmel szültem.

– Jelenleg a választás lehetősége nélkül lehet szülni a kórházakban. A szakszemélyzet elfogulatlan, de idegen körében élik meg a kismamák életük meghatározó élményét. Ez először kétségbeejtő lehet, emiatt sok esetben a magánszolgáltatások felé fordulnak a családok. Ezért is fontos, hogy eszközöket adjunk a pároknak.

– Kismamajóga-oktatóként szerzett végzettségem predesztinál szülésfelkészítő tanfolyam megtartására. Én speciálisan apás szülésfelkészítő tanfolyamot tartok, amelyben a párom tapasztalatai is jelentős helyet kapnak. A hozzám forduló párok elsőként egy hatvan oldalas írott anyagot kapnak. Szó esik benne mindenről, ami a kisbabaváró párokat érdekelheti, a kismama javasolt étkezésétől elkezdve a kórházi csomagon át, a pár családdá válásáig. Az online tájékoztatót magam állítottam össze, hogy egyfajta alapként szolgáljon a közös munkánkhoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alapinformációk alapos áttanulmányozása után egy személyes, 4 órás találkozóra hívom a szülőpárokat. Lehet nagyobb, több párból álló csoporthoz is csatlakozni, de igény szerint privát felkészítést is tarthatunk. Mindkét megoldásnak vannak előnyei, a szűk körű kifejezetten az adott párra tud koncentrálni, a csoportosnál viszont a többi résztvevő tapasztalataival is gyarapodhatnak a résztvevők.

– Tehát elsőként az információs anyag megismerése során felmerülő kérdésekkel foglalkozunk, majd személyre szabva az egyedi kérdésekre, kétségekre keresünk megoldást. Természetesen nem hagyva figyelmen kívül a jógaoktatói tapasztalataimat a szülésre, a problémákra fókuszálva. Mivel a jógahagyományokban az elme fókuszálására, vagyis a meditációra mantrákat is használnak, ezért beszélünk az óm mantra zengetésről, a tudatos légzésről, miközben a hangterápia eszközét is használjuk hangtálazással, ebben a párom van segítségünkre. Bemutatok ellazulást segítő, egyedi, illetve páros vajúdó technikákat. A résztvevők megismerkedhetnek a kismamamasszázzsal és természetes fájdalomcsillapító módszerekkel, amit az apukák tudnak alkalmazni és a különféle olajok hatékony használatával is. A saját tapasztalataimon túl a visszajelzések alapján is mondhatom, hogy mindezek jól működnek. Persze, fontos az információszerzés mellett a gyakorlás is.

– Ha valamire tudatosan rákészülsz, kizárod a félelmet, ezért fontos, hogy felkészültek legyünk. Komolyan kell venni a félelem és a kiszolgáltatottság negatív, gúzsba kötő hatásait. Ezek nélkül tud valójában megszületni a gyermekkel együtt a család is, ha közös út van mögöttük. Így a pár úgy tud majd többes­ számban a közös élményről beszélni, hogy szülésünk. Hiszen minden összehúzódást közösen éltek meg. Ezért tartok én apás szülésfelkészítőt, ahol a férfiak kompetenssé válhatnak. Ugyanis amikor az apukák bevonódnak, részesei lesznek a történteknek, ami meghatározza a születő család működését.