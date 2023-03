És hogy a ráhangolódás lelkileg és érzékileg is tökéletesen teljes legyen, a Csillagok és a zene harmóniája című előadást dr. Juhász Ferenc volt dunaújvárosi rend­őrkapitány – dr. Zseli József amatőr csillagász társa – kísérte egy fantasztikusan jól összeállított harmonikajátékkal. Az est megnyitójában meglepetés vendégként az előadó házastársa, dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos vezette fel a műsort. A csillagvilág sokak számára misztikum. Ezért, hogy valamiféle kézzelfogható képet kapjunk, dr. Zseli József a kimagasló szintű asztrofotós szenvedélyének egy szeletét tárta elénk pénteken. Varázslatos és csodálatos képeket láthattunk az univerzumról. Mellette egy kicsit megismerhettük a körülöttünk lévő nagyvilág, a csillagászat, a bolygók, a színek tulajdonságának feltárt titkait is. Köztük a világegyetem, a bolygók és a Nap különleges, emberi mértékekkel alig felfogható tulajdonságait, keletkezésüket. A világegyetem harmóniájának kezdete, az általunk ismert tér, az anyag és maga az idő is az ősrobbanással indult 13,7 milliárd éve. Ebben az időben megjelent a fény a táguló világegyetemben, mert a felgyulladó csillagok fényesen világítani kezdtek, különböző hullámhosszúságú sugarakat bocsátva a csillagok közötti térbe. A világegyetemben létrejött harmóniát matematikai törvényekkel írják le. Ezek a törvények határozták meg az univerzum receptjét, már az ősrobbanástól kezdve. Ha ezek a törvények nem így lettek volna összehangolva, akkor nem létezhetnének csillagok, nem jöhetett volna létre az élet, és végső soron az ember – hallhattuk a többi között az első fejezetben.

Dr. Zseli József és dr. Juhász Ferenc amatőr csillagászok

A program záró perceiben kérdeztük dr. Zseli Józsefet.

– Már általános iskolai koromtól érdekelt a csillagászat. Én Vas megyei gyerek vagyok, és kiolvastam a falu könyvtárában a témában fellelhető összes könyvet. Annak idején Kőszegen a Jurisics gimnáziumban pedig csillagász szakkört is alapítottam. Sajnos az egyetem alatt egy kicsit elmaradtam a hobbim utáni foglalatosságban, de miután orvos lettem, ez az érdeklődés újra visszatért. Ahogy az anyagi lehetőségeim megengedték, távcsöveket vásároltam magamnak, és szenvedélyemmé vált az égbolt gyönyörűségeinek, szépségeinek megörökítése. Mind a mai napig nagy élmény számomra, hogy másoknak is tovább adhatom, másoknak is megmutathatom azt a csodás világot, amit a távcsövön keresztül láthatok.

Az előadás végén elhangzott, hogy azt szívesen látnák más településeken is

– A mai technikai kor már elégséges a körülöttünk lévő világ megértéséhez – kérdeztük.

– A tudomány, ha minden igaz, soha nem fogja elérni azt a szintet, hogy teljes egészében megértsük a világegyetemet. Haladunk afelé, de szerintem nem érjük el ezt a célt soha. Természetesen ez az elérhetetlenség hajtja az emberiséget a minél alaposabb és több megismerésére. Vannak emberek, akik óriási és komoly tudással rendelkeznek. Olyan agyuk van, hogy képesek egészen mélyen megismerni az univerzumot, de ők is csak részletekben. Folyamatosan tanulunk, de az egészet, azt gondolom, soha nem ismerhetjük meg.

Az eredményekről mesélne röviden – kértük.

– A Meteorban – a Magyar Csillagászati Egyesület havi folyóiratában – rendszeresen jelennek meg fotóim, cikkeim. Nemzetközi honlapokon egyes Nap-felvételeimet a nap képének ismerték el.

A program végén, a gratulációk közepette elhangzott a résztvevőktől, szívesen látnák ezt az előadást más településeken is.