A rendszeresen piacra járók tudják: ez egy kora reggeli „műfaj”. Úgy tűnik, egyre inkább az. A kora reggeli portyánk után a déli órákban is kilátogattunk, és mondhatni, óriási volt a két alkalom közötti különbség. Reggel tömött sorokban álltak az árusoknál a vásárlók, amíg délidőhöz közeledve már jócskán foghíjas sorok között bóklászott az a néhány későn ébredő érdeklődő. Íme a kínálat azoknak, akik a reggeli órákban indulnak beszerzésre.

Szinte minden standon megtalálható a fejes, a kel és a lila… Igen, persze, hogy a káposztáról van szó, aminek fejes változata kilónként 450 forintba kerül, amíg a kelkáposzta és lila káposzta 650 forintot kóstál kilónként. A négyszázötven gyakran előforduló szám a piacon, hiszen nemcsak a káposzták, hanem a cékla, a sütőtök és a hagyma is ennyibe kerül. Apropó hagyma! Több helyen is necczsákos formában árulják, a tízkilósért 4500 forintot kérnek az árusok. A burgonyához is hozzájuthatunk zsákos kiszerelésben, az ötkilós kétezerbe, amíg a 15 kilós csaknem hatezer – egész pontosan 5850 – forintba kerül.

Jó hír azoknak, akik már tűkön ülve várják, hogy ténykedhessenek kertjükben: megjelent a dughagyma. Nem mondhatni olcsónak, de maréknyi mennyiségből már kijöhet egy-két rövidebb sor. Vehetünk hagyományos fajtát, de van lila hagyma, sőt még salotta is. Fajtától függően 2500 és 2800 forint közötti áron juthatunk dughagymához.

Végül essen szó a gyümölcsökről is. A nagyáruházak akciós termékeihez képest a piacon mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, ha déligyümölcsre vágyunk. A banán és a narancs kilója is 800-900 forintba kerül. A vérnarancs is kapható, annak ára jóval magasabb hagyományos társáénál, 1500 forintos kilónkénti áron kínálják. A körte ára 1300 forint, a mandarin legolcsóbban 890 forintért kapható, de van, ahol garantálják a gyümölcshús mézédességét, ott 1400 forintot kérnek kilójáért.