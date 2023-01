De ki volt Szent Vince, pontosabban Zaragózai Szent Vince? A korai keresztény idők azon szentjei közé tartozik Szent Vince, akiknek történeti valósága kétségtelen, de életükről és halálukról alig maradt fenn megbízható híradás. Vincét főleg a római katolikusok tisztelik. A Római Birodalomban nem volt olyan egyháztartomány, amely ünnepét meg ne ülte volna. Hippói Szent Ágoston több prédikációt is mondott tiszteletére, minden martirológium (vértanúk jegyzéke) megemlíti, Rómában három templom is viseli a nevét. Hispániában kegyetlenül kínozták halálra a keresztény üldözések idején.

Napja január 22., amikor is a szőlőtermelő vidékeken hagyományosan a gazdák megáldják ültetvényeiket, majd pedig megkezdik a metszést. A Szent Vincéhez kötődő hagyomány egyébként a Dráva-szögből terjedt el (a trianoni békeszerződés óta a régiót határ választja el, északi része Magyarországhoz, déli része Horvátországhoz tartozik).

Vince napjával kapcsolatosan több fontos népszokás él.

A Vincevessző: a szent ünnepén, január 22-én, a szőlőből vesszőt kell metszeni, majd meleg szobában vízbe állítani. Ha kihajt a szőlővessző, a rajta található rügyek alapján megjósolható az őszi termés mennyisége.

Vince-napi időjárás: ha csapadékos az idő a szent ünnepén, esetleg olvad, és megcsordul az eresz, akkor a bortermés megfelelő lesz. „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince.”

Borfogyasztás: a jó termést azzal is elő lehet segíteni, ha Vince neve napján sok bort iszunk, ami szintén növelheti a termés mennyiségét.

Arról se feledkezzünk el, ha Vince-nap, akkor nyitott pincék és Vince-napi pincejárás. Az ország minden borvidékén, bortermelő helyén várják ilyenkor a bort kedvelőket a gazdák.

Nincs ez másképp az adonyi szőlőhegyen sem, ahol már negyedik alkalommal szervezi meg a Duna menti Szent Orbán Borrend a pincejárást. Ezúttal január 21-én (a Vince-naphoz legközelebbi szombaton) a szőlőhegyi buszmeg­állóban gyülekezik a „mezőny” délelőtt 9 órakor, és a tervek szerint hét pincét látogatnak meg. Ezeken a helyeken a gazdák bemutatják a birtokukat, a boraikat és némi borkorcsolyával is megkínálják a vendégeket, néhol a vesszővágás fortélyaival is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Érdeklődőből pedig nincsen hiány, hiszen évről évre többen vesznek részt a szőlőhegyi pincejáráson. Ezért a borrend vezetősége azt tervezi, jövőre limitálja a résztvevők számát, mert már-már kezelhetetlen nagyságúvá nőtte ki magát a Vince-nap, amely végérvényesen felzárkózott a legrégebbi szőlőhegyi ünnephez, a májusi Orbán-naphoz.

(Forrás: hu.wikipedia.org, borespiac.hu)