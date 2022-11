A baranyai megyeszékhelyről indultunk a bodai datolyaszilva-szüretre pénteken délután. Amint a főútról letértünk az autónkkal a Bodára vezető útra, nem láttuk jelét a forgalomban, hogy egy különleges szüretet tartanak a település külső részén. A faluig összesen két távolsági busszal találkoztunk, majd amikor a faluból az erdei úton haladtunk a datolyaszilva-ültetvény felé, megváltozott a kép: egyre több autó jött szembe velünk. Pár kilométer megtétele után az erdei ösvényen megérkeztünk a házhoz, amely mellett már serénykedtek az emberek a Szedd magad! akcióban meghirdetett szüreten.

– Negyedik alkalommal hirdettük meg a datolyaszilva-szüretünket, és elmondhatom, hogy nemcsak Baranyából jönnek a szüretelők, hanem az ország különböző tájairól. Szombaton a Hajdúságból érkezik falubusszal egy kisebb csoport, akik csak a szüret miatt jönnek Baranyába – említi a házigazda, Keszü Béla a bodai szőlőhegyen, aki lapunknak elmondta, hogy a datolyaszilvával Kínában ismerkedett meg jó pár évvel ezelőtt.

Beszélgetésünk során kitért arra is az őstermelő, miként került Kínába. Keszü Béla magánvállalkozóként közútihíd-felújítással foglalkozik. Korábban az egyetemmel közösen egy vasúti rehabilitációs programban vett részt, amely révén került ki az ázsiai országba, itt kóstolta meg először a gyümölcsöt, és úgy döntött, hogy érdemes lenne megpróbálni, hogy ez a gyümölcs itthon is megterem-e. Jelenleg több mint 500 datolyaszilvafa van a bodai portán, amely bőséges termést hoz évről évre. – Ha valaki szeretne a kiskertjében datolyaszilvát nevelni, nincs akadálya, mert már több kertészetnél árusítanak datolyaszilva-fácskákat. Én korábban egy fityeházi (Zala megye) férfitől szereztem be, aki Olaszországból hozta be a facsemetéket Magyarországra. A fa szárazságtűrő, de azért locsolni kell. Én soha nem permeteztem a növényeimet, így elmondhatom, biogyümölcsök teremnek nálunk – említette Keszü Béla.



Keszü Béla: nélküle nem jött volna létre az egyre több látogatót vonzó bodai szüret

Fotó: Laufer L.