A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény immáron 18. alkalommal rendezte meg Dunaújvárosban Regionális Mozgásélmény Sportnapját. A súlyos, halmozottan sérült, mozgásukban korlátozott fiatalok és felnőttek számára aktív kikapcsolódást és versenyzési lehetőséget biztosító sportnapnak a Rudas-középiskola adott otthont pénteken.

Számos kihívás várta a résztvevőket a Rudasban

Fotós: LI

A szervezők részéről Werner Erika szakágvezető lapunknak elmondta:

– A járványhelyzet miatt az elmúlt két évben elmaradt sajnos a dunaújvárosi rendezvényünk is, így már nagyon vártuk, hogy visszatérhessünk a Rudas-középiskolába, ahol az utóbbi alkalmak során is hatalmas szeretettel, törődéssel fogadtak minket. A Covid–19 után most a megemelkedett rezsiárak jelentenek újabb kihívást, hiszen egymás után zárnak be a tornatermek, sportlétesítmények. Számunkra ez az év utolsó nagy rendezvénye, amelyre több mint negyven sportoló és segítőik jelezték részvételüket. A résztvevők számára kiemelten fontos ez a nap, hiszen e vetélkedő során számos pozitív élménnyel gazdagodhatnak. Bár versenyről beszélünk, fontos kiemelni, hogy végső győztest nem hirdetünk, egy-egy szalaggal, apróbb ajándékkal díjazzuk erőfeszítéseiket.

A floorballütők is ügyességre késztették a játékosokat pénteken

Fotós: LI

A pénteki találkozóra a dél-dunántúli régióból érkeztek a játékosok. A versenyző csapatokat és szervezőket a péntek reggeli megnyitón a helyszínen a város önkormányzatának részéről Pintér Tamás polgármester köszöntötte. A házigazda iskola részéről Szemenyei István, az Rudas igazgatója hangsúlyozta: – Intézményünk életében kiemelt szerepet játszik a sport, így e verseny lebonyolításában szerepet vállaló diákjaink, komoly szakmai tapasztalatokkal gyarapodhatnak. Hisszük, a konkrét oktatási, szakmai feladatok mellett az iskolának az életre is nevelni kell. A speciális igényekkel, fogyatékkal élő embertársaink támogatása és segítése pedig a legszebb és legnemesebb feladat mindannyiunk számára. Számunkra ez az egyik legértékesebb nap a tanév során.