A közelmúltban számos oktatási intézmény kezdte meg a beiskolázási kampányát. Megszervezték már például a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által kínált szakmák bemutatóját, a tagintézmények, illetve a gimnáziumok pedig nyílt napokkal szolgálnak a nyolcadikosoknak.

Ugyancsak megkezdte a beiskolázási kampányát a Dunaújvárosi Egyetem, amelynek csapata több megyét érintve járja be a középiskolákat, hogy tájékoztassa a leendő hallgatókat a képzési kínálatról, a diákéletről, az ösztöndíjakról. Emellett november 12-én 10 órától nyílt napra is várják az érdeklődőket a campuson.

A továbbtanulás kapcsán közeleg egy újabb határidő. Az Oktatási Hivatal közlése alapján október 15-én kezdődött meg a keresztféléves felvételi eljárás, vagyis ekkortól adhatják be a jelentkezéseket a 2023 februárjában induló felsőoktatási képzésekre a továbbtanulni vágyók. A jelentkezők november 15-ig dönthetik el, hogy mely egyetemen vagy főiskolán szeretnének továbbtanulni.

A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg. Az elmúlt években ebben az eljárásban a jelentkezők 75-85 százaléka mesterképzésre jelentkezett. Mesterképzésekre (állami ösztöndíjas és önköltséges formára is) azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2023 januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget.

Alapképzést, osztatlan képzést és felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban, csak önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyekre a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány.

A Dunaújvárosi Egyetem gépészmérnöki és tanári-mérnöktanári mesterképzéseket hirdetett meg ebben a jelentkezési szakaszban. A felsőoktatási intézmény arról is tájékoztatja az érdeklődőket, hogy országos viszonylatban is ­széles körben fogad be jelentkezéseket, így nemcsak a szakirányos diplomások kerülhetnek be, hanem akár a nem azonos területen végzettek is. A képzésekre jó eséllyel bekerülhet a jelentkező, ha műszaki, mérnöki, oktatói, természettudományi, informatikai vagy hasonló tudományterülethez kapcsolódó diplomával rendelkezik. Azoknak is van lehetőségük beadni jelentkezésüket, akik nyelvvizsga nélkül vették át a diplomájukat.

A keresztféléves felvételi eljárás során jelentkezni kizárólag a felsőoktatási jelentkezés online felületén, a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi-rendszerben lehet. A végleges jelentkezéseket legkésőbb november 15-én éjfélig kell rögzíteni, november 20-án éjfélig pedig hitelesíteni kell, amit legegyszerűbben Ügyfélkapuval lehet megtenni.

Már korábban hírt adtunk arról, hogy megváltozik a felsőoktatási felvételi eljárás: nem lesz minimum ponthatár, és nem kell majd emelt szintű érettségi sem az egyetemre, főiskolára való bekerüléshez. Ezáltal szabadabb döntési lehetőséget kapnak az intézmények arra, hogy maguk határozzák meg, milyen felvételi követelményeket támasztanak a leendő hallgatóik felé. Viszont ez a módosítás, illetve az új pontszámítási szabály csak a 2024 szeptemberében induló felsőoktatási felvételi eljáráskor lép életbe, addig (így most a keresztféléves felvételi eljárás során is) a jelenleg hatályban lévő rendelkezéssel kell számolniuk a továbbtanulni vágyóknak.

A mostani felvételi ponthatárait várhatóan 2023. január 24-én hirdetik majd ki.