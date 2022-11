A Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány az óvodai képzés és a nyolc évfolyamos általános iskola mellett gimnáziumi oktatást is szeretne indítani a városban. Pontosabban immár kijelenthető, nemcsak szeretnének, hanem indítanak is, hiszen az iskola neve hivatalosan Pentelei Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, ugyanis szeptember óta már működési engedéllyel rendelkeznek. A gimnáziumi oktatás 2023 szeptemberében kezdődik, a Jókai Mór utca 19. szám alatti volt újtelepi iskola épületében.

Hogy miért van erre szükség? Rudolf Steiner pedagógiai programja 12 osztályos iskolára épít, így tudnak a gyerekek egy olyan, egységes folyamaton keresztülmenni, ami segíti a felnőtté válásukat. Ebben fontos szerepe van annak az időszaknak, amikor a gimnáziumban komoly lelki átalakuláson mennek át, és olyan lelki táplálékokat kapnak, ami még inkább megerősíti őket lélekben. Fontos, hogy ez a folyamat végigmehessen. A dunaújvárosi fiatalok számára, akik alapítói voltak a Waldorf közösségnek, ez ugyanolyan fontos – mondta el lapunk kérdésére Jónás Zsuzsanna, az alapítvány kuratóriumának tagja, az általános iskola intézményvezetője, aki nem mellesleg franciatanár is. Tehát az alapító szülőkben meglévő igény hozta létre, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő oktatást a gimnáziumi években is biztosíthassák. A végzősök nagy része szeretné itt folytatni tanulmányait a Waldorf gimnáziumban.

Az alapítvány a szülőkkel együttműködve (mert mindent közösen döntenek és tesznek) igyekszik a pedagógián túl szükséges feltételeket megvalósítani. A közösség ereje tudja összetartani ezt a rendszert. Már az óvoda is, majd az iskola is önkormányzati épületben indult útjára, hosszú távú megállapodás alapján bérlik az épületeket. Az iskola épületét lényegében kinőtték, ezért kerestek újat, és a Jókai utcai, részben kihasználatlan épületben meg is találták az új helyüket, ahol akár száz fő feletti létszámnak is jut hely. Előre gondolkodtak, már most megteremtettek számos feltételt. A gimnáziumi képzésük meg fog jelenni az Oktatási Hivatal felvételi jelentkezési rendszerében, a végzősök bejelölhetik ezt az iskolát is.

Jónás Zsuzsanna elmondta, szeretnék kinyitni a város felé is a gimnáziumi osztályokat azoknak is, akik nem Waldorf iskolába jártak korábban, és nyilvánvalóan egy teljesen másfajta képzéshez szoktak. Itt egészen más napi ritmust, módszert kell felvenniük, másképpen vannak a tantárgyak, ezért nagyfokú nyitottságra, rugalmasságra van szükségük a diákoknak. Olyanokat várnak, akik be tudnak csatlakozni egy olyan osztályközösségbe, amelynek tagjai már nyolc éve együtt vannak, de várnak diákokat a régióban működő Waldorf iskolákból is. A bemeneti feltételekről a Dunaújvárosi Waldorf Közösség honlapján tájékozódhatnak a szülők és a diákok. Most egy bemutatkozó levelet várnak a diákoktól, amiben az eddigi életükről, kedvteléseikről mesélnek szabadon, majd márciusban lesz egy alkalom, amikor egyénileg beszélgetnek velük, és csoportban is foglalkoznak majd velük.

Most még üresek a termek, a villamos hálózatot a nyáron felújították, korszerű, biztonságos világítástechnika készült. Az alapítvány és a szülők eddig is sokat tettek, hogy előre léphessenek, fokozatosan szerzik be a padokat, asztalokat, a közösségi helyekre kanapét, hogy kényelmes beszélgetőhelyeket alakítsanak ki, de bármilyen pénzbeli adományt, illetve bútorokat, tároló szekrényeket, polcokat szívesen fogadnak.

Nem csak diákokat toboroznak, tanárokat is várnak, mert a teljes tanári kar még nem állt fel. Várják a pedagógusokat is a városból, a környékről, akik szívesen vállalkoznának egy új pedagógiai módszer elsajátítására, akik kihívást éreznek magukban, hogy Waldorf iskolában tanítsanak magyar vagy német nyelvet, földrajzot vagy fizikát. Hogy megismerhessék az érdeklődő családok, tanárok, milyen munka folyik a termekben, műhelymunka sorozatot indítanak. Legközelebb november 5-én Nemesvámosról érkezik egy matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár, aki mesél a munkájáról, de minden hónapban érkezik valaki.

Hogy miért válassza a gyermek a Waldorf gimnáziumot? Mert azt szeretnék, ha a gyermekek valódi gyermekkort élhetnének meg, és így sajátítanának el olyan képességeket, amivel a felnőtt életre készülnek. A gimnazisták olyan közösségben tudnak ott tanulni, amiben nagyon erősek a szociális kapcsolatok, az egymásra figyelés, megtanulják az egymásért való munkálkodást, és azt, hogy ha valamire vágynak, azért tenni is kell. Sokféle tevékenységgel – a földművelési gyakorlatoktól a művészeti munkáig – hatnak az akaratukra, gyarapítják a lelki erejüket, hogy tevékeny és gondolkodó emberek legyenek. Nem tantárgyakat tanítanak, hanem fiatalokat nevelnek.

A tantárgyakon keresztül nyitják ki nekik a világot. Ugyanazokat a tantárgyakat tanulja meg ebben az iskolában is, mint máshol, de megtapasztalhatja a saját gondolkodásának a fejlődését, lehetősége van a véleménynyilvánításra. Nagyon sok waldorfos gimnazista tanul tovább egyetemen, lesznek boldog, céltudatos, sikeres emberek.