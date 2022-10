A kis gazdiknak jó lehetőség ez a nap arra, hogy sok mindent elmeseljenek kis kedvenceikről a barátaiknak

Flér Henriett tanárnő az iskola és a falu egyik ikonikus alakja. Kifogyhatatlan a megvalósításra váró, a gyermekeket kényeztető, de őket számon is kérő programok létrehozásában. Ezért nem is lehet véletlen, hogy a diákönkormányzatnak ő a vezetője.

– Sokan mondják erre a mai akciónkra, hogy csodálatos kezdő órát rendeztünk vele a diákjainknak. Öt éve kezdtük el ezt a programot, ami mára már hagyománnyá vált. Október 4-én az első órában be lehet hozni a házi kedvenceket. Természetesen mindenkinek megmutatták, és akár körbe is lehetett vinni ezen a szabadtéri területen.

Már Annabella, Kovács Levente, Szemler Mátyás, Tóth Evelin, Csordás Luca

A gazdinak ez egy nagy lehetőség arra, hogy egy csomó dolgot elmesélhessen állatkájáról, és azzal másoknak is kedvet csináljon az állatokkal való barátkozáshoz. A negyedik osztályos Farkas Anna két gyönyörű kutyussal érkezett. Ő roppant büszke volt rájuk, a barátnői pedig élvezték a velük való barátkozást. Nekünk ezt mesélte el:

– Mind a kettőt nagyon szeretem. Ügyesek, szófogadók, és barátoknak mondhatjuk őket. Az egyik egy tacskó-pincsi keverék, a másik pedig egy Jack Russell terrier. Nyugodtan elhozhattam ide őket, mert nem verekedősek a többi kutyával, és a barátnőim is nyugodtan játszhattak velük, mert nem bántanak senkit sem.

A lányok kézből etették az óriás csigabigákat

Az állatokkal lelkesen ismerkedők közül hamar kitűnt egy boldogan kacagó diákcsoport, ugyanis szenzációs felfedezésük hírével hozták izgalomba a gyanútlan tömeget.

– Komoly természetkutatás után találtuk meg ezt a szenzációs kincset, a focipálya mellett. Nagy szerencsénk volt. Ez egy megkövesedett mini süni, (Mini Erinaceus – a szerk.) és, ha értenél hozzá, te is azonnal fölismerted volna! Legalább nyolcezer-hétszáz éves! Maxinak neveztük el… A hetes teremben fog lakni, a kabalaállatunk lesz. Úgy néz ki, hogy ezért egy vagyont fognak nekünk fizetni, és azonnal világhíresek leszünk! – mesélte Csordás Luca a többiek sokatmondó kacagása közben.

Nagyon fontos számukra a gyerekek biztonsága, ezt erősíti az Epipen vakcina

Kovács Lajos, az Előszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke egy ajándékot adott át az iskola képviselőjének, Flér Henriettnek. Lapunknak elmondta az adományozást követően:

– Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek a választások előtt volt egy kezdeményezése, az oktatási intézmények ellátása az Epipen valamint Epipen junior injekciókkal. Ezek súlyos allergiás rohamok esetén jelentenek azonnali életmentő segítséget. Előbbi az általános iskolásoknak, a második az óvodásoknak való. A remek kezdeményezéshez csatlakoztunk. Körülbelül két éve helyeztük el a polgármesteri hivatalnál a szív alakú kupakgyűjtőnket, aminek a bevételéből az óvodásoknak vettük meg az első készítményt. Most az iskolának adományozunk egyet, aminek a beszerzését helyi szponzorok tették lehetővé. Nagyon fontos a számunkra a gyermekeink biztonsága, ehhez akartunk ezzel az eszközzel hozzájárulni.



Kovács Lajos most az iskolának adományozott Epipen injekciót