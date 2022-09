A kormány 2020 őszén indította el az úgynevezett Iskolaőr Programot annak érdekében, hogy visszaszorítsák az iskolán belül elkövetett szabálysértéseket, bűncselekményeket, akár az iskolai erőszakot, és hogy javuljon a diákok, valamint a pedagógusok biztonságérzete. Akkor mintegy ötszáz köznevelési és szakképzési intézményben állt szolgálatba iskolaőr. Azóta pedig újabb száznegyvenegy tankerületi iskola jelezte részvételi szándékát – ez utóbbi adatot a Magyar Nemzetnek adott válaszában közölte a Klebelsberg Központ. Idén szeptemberben már az egyik dunaújvárosi iskolában is van iskolaőr, mégpedig az Aranyban.

Bizalommal fordulhatnak a diákok és a tanárok az iskolaőrhöz Fotó: MW

Fotós: Huszár Márk

Hogy pontosan milyen feladata van egy iskolaőrnek, arról dr. Vörös Ferencné rend­őr alezredes, a Fejér Megyei Rend­őr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője beszélt lapunknak.

Nem hivatásos

Először is tisztázni kell azt, hogy az iskolaőr és az iskolarendőr két külön fogalom. Az iskolarendőr a rendőrség hivatásos állományának tagja, ezen program során rendszerint egy közrendvédelmis kolléga jár előadást tartani a diákoknak közbiztonsággal kapcsolatos témában.

Az iskolaőr is a rendőrség alkalmazottja, de nem egy hivatalos fegyveres szolgálatot ellátó kolléga, tehát lőfegyvere nincs.

Az iskolaőr a kijelölt oktatási intézmény területén látja el a feladatait. Minden nap jelen van, illetve egyeztetve az intézmény vezetésével, az oktatási intézmény területén zajló, tanítási időn kívüli rendezvényeken is részt vehet.

Fel kell ismerniük a helyzetet, amikor közbe kell lépni

– Figyelemmel kíséri az iskolai életet, felügyel és megelőzi azt, hogy szabálysértés, bűncselekmény történjen. Fel kell ismernie azokat a helyzeteket, amikor közbe kell lépnie. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy olyan jellegű esetről van szó, vagy olyan jellegű intézkedést kell foganatosítani, amelyet egyedül nem tud elvégezni, akkor értesíti a rend­őrséget – vázolta dr. Vörös Ferencné.

Szervezeti szempontból az iskolaőrök a megyei főkapitányságokhoz tartoznak, a munkáltatójuk a főkapitány, tevékenységüket pedig a bűn­ügyi igazgatóság irányítja, felügyeli – ez utóbbi koordinációját látja el Vörös Ferencné, hozzá tartoznak az iskolaőrök. Mint mondta, Fejér megyében öt olyan rendőrkapitányság van, amelynek illetékességi területéről csatlakozott oktatási intézmény az iskolaőri programhoz. A gyors és hathatós fellépés, illetve a szolgálattervezés és egyéb munkaügyi teendők gördülékenyebb elvégzése érdekében ezen kapitányságokon helyi koordinátorokat is kijelöltek.

Öt iskola a helyieknél

Fejér megyében összesen tizenhat oktatási intézményben van iskolaőr. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén eddig a mezőfalvi iskolában volt, a 2022/2023. tanév kezdete óta újabb négy intézményben, a baracsi, az előszállási, a daruszentmiklósi, illetve a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában szolgál iskolaőr.

– Helyben, illetve a környező településekről próbáltunk iskolaőröket keresni a feladatra, olyan személyeket, akik ismerik a diákokat, a családokat, jobban szemmel tudják tartani a helyi szokásokat, sajátosságokat, és egyszerűbb így a munkába járás is. Az iskolaőröket ugyanolyan alkalmassági vizsgákon választjuk ki, mint amilyeneken a leendő hivatásos rendőröket is, így fizikai, pszichológiai és egészségügyi felmérők által – ismertette az alezredes.

Háromhetes képzésen vesznek részt az iskolaőrök. A sikeres vizsgát követően szolgálatba állnak. A rendőrökhöz hasonlóan ők is egyenruhában vannak (csak más felirattal), illetve igazolvánnyal is rendelkeznek. Ismerniük kell az iskola házirendjét, szabályzatát is, hogy szükség esetén megvédhessék a diákot a bántalmazó társaitól, vagy a pedagógust a bántalmazó diáktól, szülőtől.

– A kiképzés során a többi között elsősegélynyújtást tanul az iskolaőr, illetve, hogy miként használhatja jogszerűen és szakszerűen a kényszerítő eszközöket, amelyből vizsgát is kell tennie. Ha a helyzet úgy kívánja, első körben testi kényszert alkalmazhat. Amennyiben ez kevésnek bizonyul, akkor könnygázszóró palack, gumibot és bilincs is a rendelkezésére áll. Fejér megyében nem volt még arra példa, hogy használni kelljen ezek közül bármelyiket is, a határozott fellépésüknek köszönhetően szóbeli figyelmeztetéssel, illetve adott cselekmény időben való észrevételével meg lehetett akadályozni, hogy komolyabb baj történjen – ismertette Vörös Ferencné.

Nem azért, mert problémás

Arról is beszélt lapunknak az alezredes, hogy a többi megyéhez képest a hozzájuk tartozó oktatási intézményekben viszonylag szabálykövető diákok vannak.

– Sokan rosszul gondolják, és azt hiszik, hogy azért kérik az iskolaőr jelenlétét, mert problémák vannak az intézményben. Egyáltalán nem erről szól a dolog, egyszerűen csak szeretnék nagyobb biztonságban tudni a diákokat és a pedagógusokat, a munkájukat megelőző, prevenciós jelleggel végzik – emelte ki.

Azt is elmondta az alezredes, hogy minden olyan intézménybe tudtak biztosítani iskolaőrt, ahol kérték, továbbá van három tartalékos státuszuk is. Az iskolai tanítási szünetek alatt is van tennivalójuk az iskolaőröknek, ilyenkor a helyi kapitányságokon segédkeznek bűnmegelőzési feladatokban. Sőt, ezen a nyáron az országban elsőként Fe­jér megyében valósítottak meg velük kerékpáros szolgálatot a Velencei-tó térségében.