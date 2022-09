Nehéz időszak ez most számukra, de a hitre és a szeretet erejére támaszkodva tudják, hogy Olivérrel minden a legnagyobb rendben lesz. Ezt pedig a Kása család legfiatalabb tagja is alátámasztja, hiszen még csak pár hónapos, mégis rengeteg akadályt gördített már elé az élet, de ő ezeket simán átugrotta.

Mintha tudná, hogy neki erősnek kell lennie, hiszen nagyon sokan várják őt haza. Legutóbb az Exatlon agárdi versenyzője szívmelengető kezdeményezésbe vágott bele, és huszonötször tervezte körbetekerni a Velencei-tavat. Sajnos ez izomproblémák miatt nem sikerült, de rengetegen imádkoztak Olivérért, csatlakoztak Andráshoz, melynek meg is lett az eredménye. Tekerés közben érkezett a hír, hogy Olivért levették a lélegeztetőgépről és, hogy milyen érzés volt ez a csupaszív agárdi családapának, azt sikerült kamerára rögzítenünk. Egyszerűen hidegrázós pillanat volt, és ismét bebizonyosodott, hogy a szeretetnél és a hitnél nincs erősebb. Ami pedig hab a tortán, hogy ezen a napon volt Olivér anyukájának a születésnapja, így talán mondanunk sem kell, hogy ezt az ajándékot nehéz lesz felülmúlni.

Szerencsére azóta is pozitív hírek érkeznek Horvátországból, Olivér állapota pedig napról-napra javul. A részletekbe most Kása András menyasszonya, Brigi avatott be minket.

- Nemrégiben egy komoly agyműtéten is átesett a kis drágánk, ami szerencsére jól sikerült. Egy szerkezetet ültettek az agyába, ami a felesleges agyvizet vezeti el. Azóta a szemét is meg kellett műteni, hiszen a koraszülött babáknál gyakori, hogy problémák adódnak a látásukkal is. Olivér esetében az úgynevezett ROP betegség lépett fel, amely a szem ideghártyájának ereződési rendellenségét jelenti. Szerencsére itt is minden rendben ment. Nagyon jó, stabil állapotban van jelenleg, amiért nem győzünk elég hálásak lenni. Sokat mosolyog az anyukájára, sőt már az ujjára is rászorít, és hála istennek hízott is. Ez a sok kis apró dolog nekünk rengeteget jelent. Elképesztő, hogy milyen akaraterő van benne, nagyon büszkék vagyunk rá. Ha minden jól megy, és továbbra is stabil marad az állapota, akkor akár a jövő héten át is szállíthatják egy osztrák kórházba, így ha még nem is az otthonukba, de valamilyen szinten hazatérhetnek. Mindenki várja már ezt a pillanatot, azt pedig nem is tudjuk szavakba önteni, mennyire várjuk, hogy először láthassuk élőben és a kezünkben tarthassuk a család legharcosabb tagját, a mi kis unokánkat.

