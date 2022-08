Tizenkilenc évig laktak tömbházban, négy hónapja költöztek egy családi házba. Kedvet érzett a kertészkedéshez, ezért egy zsebkendőnyi területen, melyet soha nem műveltek, kiirtotta a gazt, felásta a talajt. Mindenképpen koktélparadicsomot akart ültetni, ezért célirányosan ezt kereste a veszprémi piacon.

– Az árusnak egyetlen fajta koktélparadicsom-palántája volt, négy tövet vásároltam. Édesanyám tanácsára megvártam az ültetéssel a májusi fagyosszenteket. Leanderbokraink levéltetvek elleni permetezéséhez csalánlevet kevertem be, huszonnégy órai áztatás után, amikor még a lé kevésbé volt erős, öntöttem keveset a palánták tövéhez. Azt olvastam, hogy érdemes a területre mulcsot szórni, mert az tartja a nedvességet, ezért egész vékony rétegben terítettem a palánták köré, bevált és a gyom ellen is tökéletesnek bizonyult, egyetlen gaz sem nőtt ki – mondta Evelin, és büszkén mutatta a terméstől roskadozó növényeket.

Semmiféle tápszert nem használt, de mindennap bőségesen öntözött. A palántákat folyamatosan éri a napsütés. A hónaljhajtásokat rendszeresen lecsipkedte, a leveleket leszedte, mert ugyancsak olvasta, hogy azok elveszik a termés elől a növény erejét. Vannak olyan szárak, melyeken húsz-harminc paradicsom csüng, eddig már több mint öt kilót leszedtek. – Szüleimnek volt egy konyhakertjük, gyermekként ellestem egy-két praktikát, de ilyen paradicsomunk nem volt otthon. Most a szüleim is csodájára járnak ennek a kiskertünkbe – újságolta büszkén lapunknak Hédl Evelin.