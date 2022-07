Csütörtökön dél­előtt a Felső-öbölben, azaz a városi szabadstrandot is magában foglaló vízterületen ismét megelőző klór­meszes fertőtlenítő kezelést végeznek a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület szakemberei. Somfai Rezső, az egyesület vezetője elmondta, erre azért van szükség, mert a hosszan tartó melegben folyamatosan csökken(t) a vízben az oldott oxigén, s jelentősen erősödött az algaképződés is. A kezelés célja, hogy megakadályozza a halpusztulást. A klór­meszes kezelés mellett csütörtökön is látogathatják a fürdőzők a Szalki-szigeti szabadstrandot. Hasonló kezelést legutóbb június 26-án végeztek a szakemberek a Felső-öbölben.