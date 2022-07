A tehetséggondozó tábor július 18. és 22. között tart a megújult kulcsi hajóállomáson. A szervezésében hazai és nemzetközi sikereket elérő fiatal művészek, helyi művészetszerető emberek, valamint a Jazz P’Art elnevezésű civil szervezet vesz részt. A táborvezető, szervező, Lukács Anna a következőket mondta el lapunknak:

– Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alapnak nyújtott be pályázatot. Az elkészített tender sikerének, illetve forrásainak köszönhetően olyan alkotótábort valósíthatunk meg, amelyben a részvétel a gyermekek számára térítésmentes. Ez alatt az együtt töltött hét alatt a fókuszban a hangszeres gyakorlás áll, amelyet zeneesztétika és zenetörténelem egészít ki. Ugyanakkor más művészeti ágak felé is elkalauzoljuk majd a gyerekeket, és különböző képzőművészeti technikákat is megismerhetnek a hét során a kulcsi zeneiskolások. Mindezt a muzsikához kapcsolódó élménypedagógiai foglalkozások egészítik ki. A tábor utolsó napjára pedig közös, a nagyközönség számára is nyilvános koncertet tervezünk, így vesznek búcsút az együtt töltött hét után egymástól a résztvevők – mondta el Lukács Anna.