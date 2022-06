A közösségi oldalon több poénvadász csoportnak vagyok tagja – felüdülést jelent egyébként így szemlézni a hírfolyamot, csak ajánlani tudom mindenkinek. A minap dobta be valaki azt a vicces feliratú képet, hogy „nagyon unalmas már a sok nyári-nyaralós bejegyzés, beszéljünk inkább arról, hogy ki mit süt karácsonykor”... Túl vagyunk a Szent Iván-éji napfordulón, szomorú belegondolni, hogy innentől kezdve már egyre rövidülnek a nappalok, pedig még nem is volt olyan igazi tikkasztó-izzasztó nyár. Na, majd most! Jön a kánikula, jöhet az utcán megol­vadó papucsos, ventilátor mellett töltött éjszakázós idő. Végre, egész télen erre vártam!