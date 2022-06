2022-ben június 26-án rendezik a szigetfutást a településen. A Rácalmási Szigetfutás természetvédelmi területen, gyönyörű természeti környezetben zajlik. Igaz, hogy ez egy futó (gyalogló-, kerékpáros)-verseny, de nagyon fontos, hogy élményeket is gyűjthetnek a résztvevők. Nemcsak sportolni lehet, hanem élvezni a természet közelségét, nézelődni. Érdemes befogadni a látványt, mert így lehet feltöltődni élményekkel, és még egy-egy fotó is belefér útközben. „Töltekezz nálunk június 26-án, bármely távunkat is választod!” – invitálnak a szervezők.