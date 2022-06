Legyünk résen, a vásárlás előtt ne mulasszuk el az állapotfel­mérést!

Aranyszabály, hogy ha rendelkezésre áll az autóra szánt összeg, ne kapkodjuk el a vásárlást. A legjobbnak ítélt modellek között is van olyan, amitől jobb menekülni. Mielőtt bármiért is pénzt adunk – netán hitelt veszünk fel –, jó, ha tudjuk, hogy milyen előélete volt az autónak. Ha ezzel nagyjából tisztában vagyunk, jöhet az állapotfelmérés, hiszen az amúgy is bekalkulált kiadások mellett senki sem szeretne újabb súlyos százezreket belelapátolni az új szerzeménybe. Legyünk résen, hiába is szeretünk bele elsőre vágyunk tárgyába, ha az évekkel ezelőtt rommá volt törve, netán sok tízezer kilométert visszatekertek az órájában.

Mindezen fenntartásaink ellenére élményekre nyitottan vágtam neki a megyeszékhely egyik legjobb kereskedésének, amit akkor is érdemes felkeresni, ha éppen nem szeretnénk autót venni, csak kedveljük a járműveket. Érezhető, hogy aki árulja az autókat, szereti is azokat. A kereskedés előtti igényes placcon régi különlegességek, bent pedig maga a mennyország.

Még mindig nem a kétmillió körüli kocsik jönnek, de már bent vagyunk a placcon. Melyik férfiember szívét nem dobogtatná meg egy Audi R8 Coupé 5,2 V10 Plus Quattro S Tronic? 2017-es, ára közel 50 millió forint. Egészen döbbenetes ez a szuper sportautó. Kár, hogy nincs, aki beindítsa, de nem is úgy nézek ki, mint akinek lenne rá pénzre. A hangja valószínűleg olyan, mint az ébredő, majd tomboló vadállaté, úgy képzelem. De van itt 2018-as 740i BMW: 326 lovas, 21 900 000 forintért. A nézegetni és szeretni való fajtából van az az S40-es Mercedes is, valamint több AMG Merci és egy szép régi BMW is.

Továbbsétálok az autók között, és rálelek egy 1,2-es SEAT Ibizára, amely 2008-as, és nem egy erőgép, hiszen 60 lóerős. Ára 1 390 000. Bevallom, jómagam újonnan sem vettem észre ezt a típust, de biztos megvan az a vásárlói kör, akiknek még sok szép évet szerezhet – gondolom, főként városi környezetben. A következő verda, amit lefülelek, egy Ford Fiesta 1,6 Ghia, ami 101 lóerős, és 1,5 millióért vihető el. Nem fér bele a kétmilliós keretbe, de szimpatikus kiállású egy Hyundai iX20 1,6 DOHC Comfort. 2011-es évjárat, 125 lóerős, 2 590 000 forint, megkímélt állapotú gép.

Megyek tovább, amott egy 2006-os Suzuki Swift 1,3 GLX, a szebb, gömbölyű kaszt­nis. A modell 92 lovas, ha számít, de az ár biztos: 1,2 millió szerepel a szélvédőn. Az Opeleket sokan szeretik, hiába sokuk „színtelen-szagtalan” autó. Gyakori típus, alkatrész bőven van hozzá, nem drága a fenntartása, nem feltűnő, teszi a dolgát. Egy 2008-as gyártású előtt állok, jelesül egy Astra H 1,4 Esentia ez. A 90 lóerővel még autópályára is ki lehet merészkedni vele.

Feltűnik – nem csak fehérségével – az SUV-k árnyékában egy 2009-es Toyota Yaris. 69 lovas, 1 literes motorral, ami sejteti, jobb ez a városba és az agglomerációba, de oda nagyon. Ha odafigyel rá az ember, sokáig lehet ez a japán technika is hű társunk a mindennapokban.

Ez sem kerettag a maga közel 2,3 milliós árával, ám a 12 éves Citroen Berlingo Multispace igazi pakolóbajnok. Leginkább az első generációja volt nagyon sikeres a francia cégnek. Úgy hallani, meg is szüntetik (vagy már meg is történt) a gyártását. No igen, az SUV-őrület mindent elsodor manapság.

Rápillantok egy Skoda Fabia Combi 1.4 PD TDI-re. A háromhengeres Volkswagen-blokk vidáman elmegy 300-400 ezer kilométert, igaz, hangosabb, mint a sima TDI. Láttam már ilyet családi autóként. A technika német, cseh beütéssel, és lehet szeretni vagy nem, de ez is az a fajta gép, ami, ha jól van tartva, alig kér „enni”.

Láttam még automata váltós Fiat Cromát, minden földi jóval felszerelve: a 2006-os gép 1 690 000 forintért hirdette magát. Közel a kétmilliós sávhoz, de pont belefért egy Ford Galaxy is, ami egy hétszemélyes dízel manuális váltóval.