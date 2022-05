Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25. és 29. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének terjesztése iskolai keretek között.

A téma fontosságát jól jelöli, hogy a projekt fővédnökének Áder János köztársasági elnököt nyerték meg. De a protokollon kívül más szerepet is vállalt az elnök. Ugyanis az egyes témák elmélyítését önkéntes szakértők által tartott online tanórák, oktatófilmek segítik, köztük készült egy a köztársasági elnök közreműködésével is.

Az Aranyban az Egy csepp víz címet adták a különleges hétnek. A részletekről Tósoki Anita, a témahét szervezője, az iskola természettudományos munkaközösségének vezetője számolt be.

– Célunk, hogy a földet fenyegető veszélyekre, így a vízhiányra is felhívjuk a figyelmet és az átlagos tanóráktól eltérő tevékenységekkel további gondolkodásra inspiráljuk a gyerekeket, mivel a szemléletváltásra ők a legfogékonyabbak. Épp ezért fontos, hogy már most, iskoláskorban megismerjék a téma jelentőségét, és tudatában legyenek személyes érintettségüknek.

– A foglalkozásokat a munkaközösség tagjaival, az oktatási hivatal ajánlásait is felhasználva alakítottuk ki a diákjaink és az intézmény adottságaihoz igazítva. A hét kapcsán az iskolában elhelyeztünk a témával kapcsolatos, továbbgondolásra alkalmas 25 érdekes tényt a gyerekek segítségével, amik előtt – magam is tapasztaltam – megállnak és beszélgetnek.

Kedden Futás a vízért címmel mozgásos program volt

– Hétfőn a megnyitó után a Lorántffy Zsuzsanna Technikum Alkotóműhelye és Tanműhelye volt a vendégünk. Érdekfeszítő előadáson és kísérletezésen vehettek részt a diákok. Kedden Futás a vízért címmel mozgásos programot szerveztünk, mások mellett ivóvízzel stafétafutást is. Szerdán arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan takarékoskodhatunk a vízzel, ezzel kapcsolatban filmvetítésen és vetélkedőn vehettek részt a gyerekek. Csütörtökön szabadulószobát, pénteken kiállítást szerveztünk – mondta el a pedagógus.