Molnárné Troppert Mária, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője által, a hercegfalvi németek kitelepítésének emléknapjára szervezett megemlékezést a helyi plébánia falán elhelyezett emléktáblánál tartották május 26-án délután.

Az eseményen megjelent Papp Gyöngyi és Bán Balázs helyi önkormányzati képviselő, és a civil szervezetek vezetői, valamint azok, akiket ma is megszólít a szörnyű esemény emléke.

A megemlékezést teljessé tette a Mezőfalvi Női Kar, valamint a helyi általános iskola diákjainak figyelemre méltó produkciója. Molnárné Troppert Mária a hallgatósággal a személyes és a családi élményeit is megosztva idézte meg a szörnyű döntés hátterét és léleknyomorító tanulságait. – A hagyományaink szerint ezen a napon emlékezünk a falunkat is érintő 1946-os eseményre. Arra, amikor ezerháromszáz embert marhavagonokba zsúfolva, egy batyuval a kezükben űztek ki Herceg­falváról, illetve Magyarországról. A település belső lakosságának közel a fele kényszerült elhagyni a szülőföldjét. Távozásuk nyomán jelentősen megváltozott az itteni élet is. A felnőtt korú kiűzöttek igazi tragédiaként élték meg ezt az életüket romba döntő szörnyű változást. A legidősebbek nem tudták földolgozni azt, és az életükkel fizettek a súlyos méltatlanságért. Nehéz elképzelni azt a traumát, amit a gonosz parancs okozott: egy batyuba összepakolni egy élet javát, és itt hagyni az ősök sírját, amit úgy is emlegettek, hogy „a svábok itt hagyták a bölcsőt és a koporsót is”.

Az ünnepi beszéd után helyezték el a megemlékezés koszorúit az emléktáblánál. Az eseményt követően a résztvevők átsétálhattak a szomszédban található Kiss Kálmán Művelődési Házba, ahol levetítették számukra a „Mi svábok mindig jó magyarok voltunk!” című filmet.