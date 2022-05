Csak óvatosan! 1 órája

Medvehagymát csak körültekintően szedjünk!

A medvehagyma és a gyöngyvirág levelei is most a legszebbek az erdők mélyén. De jaj annak, aki összetéveszti őket! Lencsés Rita gyógynövényszakértő. abban ad most tanácsot, hogyan különböztessük meg a nagyon hasonló növényeket.

20210311 Miskolc fotó: Ádám János ÁJ Észak-Magyarország Elkezdődött a medvehagyma szezon.

Szinte az első tavaszi növényünknek tekinthetjük a számunkra igen értékes hatóanyagokkal rendelkező medvehagymát. Ilyenkor tavasszal a bükkös-gyertyános erdőben szinte talajtakarót alkot, ami gyönyörködteti a természetjárók szemét. Sokan szinte csak fűszernek, vannak akik gyógynövénynek gyűjtik és használják fel. - Nagyon fontos viszont, hogy biztonságosan felismerjük, és minél egyszerűbben próbáljuk megkülönböztetni más rá hasonló, de akár mérgező növénytől – szögezi le Lencsés Rita gyógynövényszakértő, aki mesél is e fűszernövényről: - A hagymafélék családjába tartozó medvehagymára jellemző, hogy 1-2 , esetleg 3 tőálló, üde zöld, elliptikus alakú, lándzsás végű és párhuzamos erezetű levelet növeszt. Megdörzsölve jellegzetes fokhagyma illatot áraszt, ami segíti a megkülönböztetését. Vékony levelei könnyen szakíthatók. Virágait később hozza, tőkocsánya felálló, végükön a csillagszerű fehér virágai gömbölyded, dús álernyőt alkotnak. A medvehagyma leveleit még virágzás előtt érdemes szedni, mert utána veszíthet hatóanyag tartalmából, és az aromájából. Mindig egyesével szedjük a leveleket, vigyázzunk, hogy a hagymáját ne húzzuk ki! Lencsés Rita gyógynövényszakértő a gyöngyvirággal (a kép bal oldalán) és a medvehagymával (a kép jobb oldalán)

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap A medvehagyma gyűjtésének helyét figyelmesen válasszuk ki, javasolva a szakember, rámutatva, hogy ne szedjünk védett területen, az állami tulajdonban lévő, semleges besorolású területen is csak fejenként 2 kilót szedhetünk. - Előfordul, hogy egyes helyeken a medvehagyma egyszerre nő a vele könnyen összetéveszthető gyöngyvirággal, vagy salamon pecséttel, esetleg az őszi kikericcsel. A gyöngyvirágra jellemző, hogy spirálisan, hengeresen kezd kibújni a földből, és egy száron 2-3 levelet ereszt. Leveleinek párhuzamos erezete durva, könnyen tapintható. Harang alakú, jellegzetes nagyon kellemes illatú fehér virágai laza fürtöt alkotnak és oldalt lecsüngők 5-8-as fürtökben. Termése piros bogyó. Minden része mérgező! – hívja fel a figyelmet Rita, aki a salamon pecsétjéről és az őszi kikericsről is szót ejt: míg az előbbi szárán több párhuzamos erezetű és kerekdedebb levelet vehetünk észre, addig az utóbbi levelei vastagabbak, fényesek, egy száron hármasával jelennek meg. - A gyöngyvirággal való összetévesztés sajnos akár végzetes is lehet. Egy jó pár levél elfogyasztásával halálos. A benne található szívre ható glikozid hatóanyaga a szervezetbe jutva rosszullétet, hányást és szívmegállást okoz. Legyünk mindig körültekintőek!

