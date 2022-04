Teákat fogyasszunk 1 órája

Gyógyszer helyett gyógynövények segíthetnek

A terhesség alatt még egy megfázás kezelése is problémás lehet, hiszen sok vény nélküli gyógyszert nem tanácsos a kismamának szedniük, és ugyanez a helyzet a szoptatás alatt, illetve a kisbabák esetében is. A különböző gyógynövények azonban ezekben a helyzetekben is segíthetnek.

Lopes-Szabó Zsuzsa fitoterapeuta, Szabó Gyuri bácsi lánya arra hívja fel a figyelmet, hogy a különböző gyógynövények tea vagy olaj formájában ilyenkor is segítségül hívhatóak. A terhesség korai szakaszában a legtöbb kismamának a reggeli rosszullét okoz panaszokat. A hányinger csökkentésére például a citromfű-, lándzsásútifű- vagy kamillateát ajánlja hidegen vagy langyosan elkortyolgatni, de az áztatott gyömbér is beválhat. Jó tudni, hogy van gyógynövényes megoldás vizesedés, székrekedés, gyomorégés, arany­ér, terhességi cukorbetegség vagy pajzsmirigyproblémák kezelésére is. Szülés után a méh regenerálódásához a szakember málnalevélteát javasol, a terhességi csíkok eltüntetésében pedig az orbáncfűolajos kenegetés segíthet. A gyógynövények megoldást jelenthetnek, de nem mindet fogyaszthatják a kismamák Fotó: Shutterstock És persze ott vannak az olyan kérdések, mint hogy mi serkentheti és mi csökkentheti a tejelválasztást, vagy hogy milyen gyógyteát adhatunk és hogyan, ha hasfájós a kisbabánk? Mit használhatunk a kipirosodott babapopsira, a gyakran előforduló szájpenészre, később a fogzásra? Számos olyan kisebb panasz adódhat – mamánál, babánál –, amelyek nem igényelnek orvosi ellátást vagy gyógyszeres kezelést, viszont a természet kincsestárával, a gyógynövényekkel kiválóan kezelhetőek. Mielőtt azonban bármilyen kezelésbe fognának, mindenképpen kérjék ki szakember tanácsát!

