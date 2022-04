Dunaújváros - Az Abba számain nőttem fel, és ma is a kedvenc külföldi popegyüttesem a svéd csapat. Az SKF nevét apukámtól tanultam meg, aki mérnökként évekig nagyon jó munkakapcsolatban volt a kiváló csapágyairól világhírű svéd vállalat magyarországi képviseletével. Sokáig csak a bakancslistámon szerepelt az északi ország, de viszonylag rövid időn belül többször is eljutottam oda. Stockholmba stílszerűen a három skandináv (Dánia, Norvégia, Svédország) közös légitársaságával repültem Frankfurtból. A leszállást követően a terminálba lépve a svéd hírességek közül az Abba tagjait szúrtam ki először.

A palotánál látványos őrségváltásnak lehettünk tanúi Fotók: Antal Lajos

A közel kétmilliós svéd főváros Európa egyik legszebb és legtisztább városa sok-sok vízzel, hajóval, remek tömegközlekedéssel és magas árakkal. A szállásunk nem is lehetett volna jobb helyen, mint a városházával szemben egy álló hajóból kialakított youth hostelben. A hajó emeleti teraszáról remek látványt nyújt a nyolcmillió téglából nemzeti romantikus stílusban épült stockholmi városháza, amely minden évben a Nobel-díj-bankett helyszíne. Csak néhány percet kell sétálni a városházától, hogy az ember megpillanthassa a stockholmi palotát, amely a svéd király hivatalos lakóhelye. A palota előtt minden délben pompás őrségváltás látható. A hajózás iránt – is – vonzalmat érzőként Stockholm szigetei, nagy vízfelületei és az állandó hajóforgalom nyűgözött le leginkább. Akármerre is sétál az ember a városban, néhány perc múlva mindig lát egy-egy csatornát, öblöt nyüzsgő hajóforgalommal a legkisebb kajaktól kezdve a hatalmas óceánjárókig.

Szűk ötszáz kilométerre Stockholmtól délnyugatra fekszik Svédország második legnagyobb városa, Göteborg. A város neve a Göte folyóhoz kötődik. A hatszázezres nagyvárosnak a nagy lélekszáma ellenére kisvárosias hangulata van. Gazdasági szempontból Göteborg Svédország legmeghatározóbb városa. Ott van az Ericsson, az SKF és a Volvo Cars központja is. Göteborg erejét mutatja, hogy két egyetemmel is rendelkezik. Legnagyobb göteborgi élményem a Götheborg III vitorlás hajó megtekintése volt. A világ jelenleg legnagyobb fából épült vitorlás hajója az 1738-ban készült és 1745-ben balesetet szenvedett kereskedelmi vitorlás replikája. Amikor éppen nem a világ tengereit járja, múzeumként és rendezvényhajóként üzemel. A hajó vitorláinak felülete 1550 négyzetméter. Ha arra gondolok, hogy a sok kedves élményemhez kötődő Balaton 16-os vitorlás hajónak 10,3 négyzetméteres a vitorlája, ez szinte felfoghatatlan nagyság. A Götheborg személyzete nyolcvan fő, amelynek egy negyede hivatásos tengerész, a másik háromnegyede pedig önkéntes.