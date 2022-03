Az édesvíz minden cseppje kincs, óvni, védeni kell

– Az alsós tanulók számára minden órai szünetben kínáltunk programokat. A gyerekek kaptak színezőt, hajtogathattak hajókat, békát, előadásokat hallgathattak a vízről. Az egyik legnépszerűbb feladat volt az „átkelés a hídon”, ez arra próbálta rávezetni a diákokat, hogy az édesvíz minden egyes cseppje kincs. A diákok plakátokat is készítettek e témakörben. Ezen alkotásokat ki is állítottuk az intézmény aulájában. Az 1. b és a 3. c osztály akváriumot is készített.

– A program zárásaként egy cseppformát alkottak a diákok az iskolánk bejárata előtt – mondta el lapunknak a program szervezője, Bogatin Brigitta tanítónő.